Feijóo ataca el Govern i vol “rescatar” Catalunya de l’independentisme

El president de la Xunta de Galícia i candidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha ofert aquest dilluns a “rescatar” el cosmopolitisme de Catalunya de mans de l’independentisme. Amb aquestes paraules s’ha referit el candidat a la presidència del PP per parlar del Govern de la Generalitat. Ho ha dit en un acte de partit a Barcelona, on ha presentat al seva candidatura per substituir Pablo Casado com a president del PP al congrés del partit que se celebrarà a principis d’abril.

Feijóo ha reclamat aquest dilluns, “un PP gran per servir a una Catalunya gran” i que sigui “punt de trobada de tota la societat catalana lliure”. “Estimar Espanya i estimar Catalunya no és una contradicció”, ha assegurat, de la mateixa manera que “es pot estimar Galícia i estimar Espanya”, posant-se a ell matix d’exemple. Per això, ha carregat contra la Generalitat independentista, a la qual ha acusat de “fracturar” la societat.

Segons ha dit, la mala ratxa que arrossega el PPC –actualment amb dos diputats al Parlament– és “una mil·lèsima de la història” de Catalunya i “tot té solució”. “El PPC pot tornar a ser un partit de gran espectre en el qual es vegi reflectida una majori de la societat catalana”, ha explicat al costat del president del PPC, Alejandro Fernández, que li ha donat la benvinguda a l’acte i l’ha presentat com a “líder que pot propiciar avui de nou la reunificació” del centre-dreta espanyol.

Feijóo ha destacat la seva trajectòria política al PP, treballant per al govern de José María Aznar i també com a president gallec amb quatre majories absolutes, i s’ha reivindicat com a “alternativa” al “pitjor govern” d’Espanya, en referència al liderat per Pedro Sánchez, a qui ha titllat de “mediocre”.