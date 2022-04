Andalusia convoca eleccions pel pròxim 19 de juny

El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno ha anunciat que avançaran les eleccions parlamentàries al juny. Moreno ha explicat que la situació és critica i que es necessita una reforma dels pressupostos. Per aquest motiu ha decidit convocar les eleccions aquest dilluns, que es faran efectives el pròxim 19 de juny, segons ha publicat l’ABC. Actualment, la comunitat autònoma està liderada pel Partit Popular i tot apunta que serà el guanyador de les següents eleccions.

Moreno ha convocat, aquesta tarda, una reunió extraordinària del consell de govern, un pas preceptiu al qual obliga l’Estatut d’Autonomia abans de la signatura del decret, aquesta mateixa tarda, de dissolució del Parlament i convocatòria dels comicis. “Està clar que la legislatura ha acabat”, ha dit aquest dilluns Moreno. D’aquesta manera doncs, el president andalús ha reiterat la necessitat de aprovar uns pressupostos pel pròxim any, una acció que ha de comportar canvis imminents i això podria implicar més consens parlamentari.

Castella podria condicionar les eleccions a Andalusia

Les eleccions de Castella i Lleó van ser el primer pas que va fer el PP cap a l’extrema dreta. De fet, Alfonso Fernández-Mañueco, actual president de la comunitat, va necessitar l’ajuda de Vox per entrar al govern, que no només els va donar la seva aprovació sinó que exerceix alguns càrrecs, com per exemple la vicepresidència. El cas andalús és similar, Moreno va entrar al govern gràcies a l’ajuda de Vox, però no tenen cap càrrec fins el moment.

El líder de Vox a Castella i Lleó, Juan García-Gallardo i el president en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco després de signar el pacte de govern / Europa Press

La raó per la qual el president andalús ha decidit avançar les eleccions podria està relacionada amb aquest auge de l’extrema dreta i la necessitat de continuar al poder sense l’ajuda de Vox. De fet, algunes enquestes afirmen que el PP podria governar amb majoria aobsoluta, però sembla que Moreno no ha volgut esperar.