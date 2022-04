Tercera condemna al PP per la trama Gürtel

L’Audiència Nacional ha condemnat per tercera vegada el PP per la trama Gürtel de Boadilla del Monte, a Madrid. La formació que lidera Alberto Núñez Feijóo ha de pagar uns 204.000 euros pel “benefici evident” que va obtenir per les activitats de la trama. Segons la sentència, que es va aprovar per unanimitat, el PP va lucrar-se a través de les comissions que rebien de les empreses i de les arques públiques en les campanyes electorals de les autonòmiques i les municipals del 2003 i el 2007.

El tribunal ha rebutjat el recurs que havien presentat els populars i dona validesa a la tesi de la fiscalia. Els magistrats consideren provat que el PP manipulava contractes públics i feia adjudicacions a dit a canvi de comissions que anaven a parar a la caixa del partit. El rastre de proves estableix “de manera evident” que el PP va obtenir grans guanys d’una “dinàmica de benefici mutu” gràcies a les “conductes delictives” de la trama.

L’Audiència Nacional ja va condemnar el PP el 2018 per les activitat de la trama Gürtel a Madrid, Castella i Lleó i Estepona (Màlaga) –amb presó a Luis Bárcenas– i el 2021 per la reforma de la seu del carrer Génova de Madrid.

Vuit anys de lucre

La sentència relata com “a partir de 2001 i fins al 2009 al municipi de Boadilla del Monte” Francisco Correa va “negociar personalment l’adjudicació de contractes públics” de manera il·lícita i que “contravenia les normes de la contractació pública” amb la finalitat que recaiguessin a “empreses seleccionades pel grup a canvi del pagament d’una comissió”. L’Audiència Nacional ha condemnat 23 persones, entre les quals hi ha Correa i la seva mà dreta, Pablo Crespo, per malversació de fons, suborn, frau a l’administració, falsedat de document públic i blanqueig de capitals..

El dos líders de la trama han estat condemnats a 13 anys de presó, mentre que a l’exalcalde de Boadilla, Arturo González, li han caigut 36 anys. El comptable José Luis Izquierdo, l’assessor fiscal José Ramón Blanco, els constructors José Luis Martínez, Alfonso García-Pozuelo i José Luis Ulibarri i diversos empresaris també han estat condemnats.