ERC manté la pressió per fer caure Margarita Robles pel cas Pegasus

ERC manté la pressió per fer caure la ministra de Defensa, Margarita Robles, per la seva responsabilitat en el cas Pegasus. Els republicans, que han estat molt crítics amb Robles des de l’esclat de l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme, no es conformaran amb la dimissió de la directora del CNI, Paz Esteban, que en els últims dies ha sonat com a possible boc expiatori del Catalangate en un intent de la Moncloa de recuperar la confiança d’ERC, que està “a zero”, tal com va advertir la setmana passada el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha avançat que el seu partit presentarà una moció al Parlament de Catalunya per haver “justificat” l’espionatge a líders i activistes independentistes i demanarà la seva dimissió o cessament. En una roda de premsa per valorar l’actualitat política, Vilalta ha lamentat que Robles no hagi rectificat les polèmiques declaracions que va fer durant una compareixença al Congrés dels Diputats, sinó que “s’hi ha recreat”, ha dit. “Dir que els independentistes ens mereixem ser espiats no cap en una democràcia”.

El govern espanyol no investiga Pegasus

La dirigent republicana ha lamentat que tres setmanes després el govern espanyol “continua sense haver assumit cap responsabilitat” davant un “escàndol” que suposa “vulnerar drets fonamentals” de dissidents polítics. Vilalta ha retret a l’executiu de Pedro Sánchez que encara no s’hagi “posat les piles per investigar” els serveis secrets espanyols, que ha fet servir el programa Pegasus per espiar independentistes. “És una qüestió inaudita en qualsevol país que es vol considerar democràtic”, ha etzibat. “No passaria en cap altre país que vol ser vigilant i garantir els drets democràtics”.

Respecte a la possible reunió entre Sánchez i Aragonès, Vilalta ha advertit que una “foto no solucionarà el cas” i ha reclamat a la Moncloa “menys secrets i més transparència”. ERC, igual que Junts, exigeix que es “desclassifiquin” tots els documents que el CNI va portar a la comissió de secrets oficials del Congrés en els quals es detalla la vigilància d’una vintena de dirigents independentistes, entre els quals hi ha el mateix Aragonès, pels seus vincles amb el Tsunami Democràtic.

Junts vol la dimissió de Sánchez

L’encara secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha demanat a Pedro Sánchez que dimiteixi si no tenia coneixement del cas Pegasus. “És impossible que no ho sabés, però si no ho sabia, el que ha de fer és dimitir”. El dirigent també ha reclamat al president espanyol que desclassifiqui tota la informació sobre el cas Pegasus en mans del CNI. “[Pedro] Sànchez té la capacitat si vol de desclassificar aquests 18 informes” i, si ho fa, “tindrem una mica de llum en un tema que és d’una enorme foscor”, ha dit.