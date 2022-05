Sànchez exigeix desclassificar els informes dels espiats pel CNI amb aval

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha exigit aquest dilluns que el govern espanyol desclassifiqui els informes sobre les 18 persones que han estat espiades pel Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol amb el vist-i-plau del Tribunal Suprem. En una entrevista al programa El món a RAC 1, Sànchez ha assegurat que “[Pedro] Sànchez té la capacitat si vol de desclassificar aquests 18 informes” i si ho fa “tindrem una mica de llum en un tema que és d’una enorme foscor”. Ara bé, el secretari general de Junts també ha advertit que aquest és “un primer pas i no l’últim”.

Les revelacions que la directora del CNI va fer a la comissió de secrets oficials la setmana passada han posat de manifest, en opinió de Sànchez, “el desori absolut que hi ha en els serveis d’intel·ligència” espanyols. “Hi ha confirmació que 18 persones de les denunciades a l’informe de Citizen Lab han estat espiades, no sabem per qui han estat espiades les altres”, ha denunciat. El dirigent de Junts ha considerat que la posició del president del Govern en aquest cas és “encertada” en el sentit de “mantenir la exigència de desclassificació i comissió d’investigació”. Aquesta posició, ha afegit, inclou el fet de no mantenir relacions normalitzades.

Els requisits si el vol continuar donant suport al PSOE

El cas Pegasus ha passat a tenir un paper important entre els dos socis de Govern. Des de Junts, segons Sànchez, es considera que “fins que no hi hagi comissió d’investigació” sobre l’escàndol “la legislatura i la vida política d’Espanya, si depèn de l’independentisme, no hauria de tenir recorregut”. En conseqüència, les dimissions de dues o tres persones tampoc seria vista amb satisfacció per Junts, que reclama saber 2qui paga la investigació amb Pegasus i qui ha donat l’ordre”.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez al Cercle d’Economia / ACN

Sànchez també ha considerat que Aragonès, en la propera trobada que mantingui amb Pedro Sánchez, li hauria de reclamar “garanties que l’espionatge a cessat”. I també la comissió d’investigació és crucial, segons el seu criteri: “Vull que hi hagi llums i taquígrafs, més enllà de la dimissió de la directora del CNI, si algú creu que posant el cap de dues o tres persones el tema queda tancat, no només s’equivoca, fa un feble favor als principis democràtics”.

Sànchez diu que el problema “està a la Moncloa i a les estructures de l’Estat”

El secretari general de Junts ha demanat “no desenfocar on tenim el problema” i ha recordat que aquest es troba “a la Moncloa i a les estructures de l’Estat, en aquest fil roig que ens lliga des del franquisme a la llei de secrets oficials que és la que va aprovar Franco el 1968; el problema el tenim amb una pràctica que tothom accepta d’organismes policials que actuen conra Catalunya des de 2013, i ara ja estem en un espionatge generalitzat”.

D’altra banda, Sànchez també s’ha referit a l’acord de Govern amb ERC, del qual aviat se’n complirà el primer aniversari. El secretari general e Junts ha assegurat que en les properes setmanes s’haurà de valorar “l’informe d’avaluació i treure les conseqüències”. Sànchez ha dit que hi ha “aspectes del Govern que per Junts són positius indubtablement, però altres ens desperten dubtes”. El líder de Junts ha afirmat que “hi ha aspectes clau que no s’ha complert, puc dir de manera taxativa que hi ha aspectes importants que a data d’avui i un any després no s’han complert”. L’executiva actual i la nova hauran de decidir en el marc del congrés del partit al juny “què cal fer davant un nivell ‘x’ de compliment de l’acord d’investidura”.

En la mateixa entrevista, Sànchez ha apel·lat aquest dilluns a “la màxima unitat” per renovar la direcció del partit, a poques hores que es tanqui demà el termini per presentar candidatures a la secretaria general i la presidència. Les dues figures que aspiren a agafar-ne la direcció, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller i exprès polític Jordi Turull, mantenen converses per arribar a algun tipus d’acord per no haver disputar-se la direcció del partit, però de moment es desconeixen els resultats de les trobades.