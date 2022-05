El Govern veuria amb bons ulls l’acomiadament de la directora del CNI

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que seria una bona notícia que el govern espanyol preparés l’acomiadament de la directora del CNI, Paz Esteban, en cas que sigui “la responsable” de l’espionatge massiu a una seixantena de líders independentistes. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 on ha explicat que el Govern no té cap informació al respecte. Vilagrà ha assegurat que l’executiu de Pere Aragonès continua reclamant explicacions pel Catalangate, pel que ha urgit el president espanyol, Pedro Sánchez, a reunir-se amb Pere Aragonès el més aviat possible.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate / Govern

Aquest dissabte el president del Govern va advertir que no n’hi ha prou amb una reunió, i hores abans el conseller de Treball, Roger Torrent, va lamentar que Sánchez només hagi parlat amb Aragonès “tres minuts al Cercle d’Economia”. Precisament en aquesta trobada al cercle mentre esperaven l’arribada d’Ursula von der Leyen els dos presidents van acordar que es trobarien pròximament sense concretar una data. El govern espanyol entén la “preocupació” d’Aragonès pel Catalangate i el seu “empipament”. El ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, ha dit aquest matí que qui controla l’acció dels serveis d’intel·ligència i autoritza les intervencions són els tribunals, pel que s’ha espolsat les culpes.

En canvi, la consellera Vilagrà ha reiterat que cal assumpció de responsabilitats per part del govern espanyol per canviar l’Estat “en profunditat” i homologar-lo a països amb legislacions més garantistes. En aquest sentit, la consellera ha explicat que espera que es concretin accions a la justícia espanyola ens els propers dies.

El Govern presentarà candidatura als Jocs amb o sense l’Aragó

En paral·lel, Vilagrà ha parlat dels Jocs Olímpics d’Hivern i ha tornat a reivindicar l’acord tècnic amb el Comitè Olímpic Espanyol. “És una proposta positiva”, ha assegurat. Aquestes declaracions de Vilagrà arriben just l’endemà de la negativa de l’Aragó a validar l’última proposta del COE perquè “empitjora” l’original i elimina Saragossa de la candidatura. En aquest sentit, la consellera ha avisat que Catalunya presentarà la candidatura “igualment” en cas que la ciutadania ho avali a la consulta del Govern. A més, ha assegurat que als informes ja es contempla les “possibilitats” que Catalunya s’hi acabi presentant “sola”. “Si hi ha tantes pegues, igualment presentarem la candidatura. Ens hem guanyat la plaça”, ha conclòs.