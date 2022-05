Aragonès avisa Sánchez que la confiança està “extremadament danyada”

El president del Govern, Pere Aragonès, creu que és “imprescindible” que hi hagi “un punt d’inflexió” en el govern espanyol sobre l’escàndol d’espionatge a una seixantena de líders independentistes que va destapar The Citizen Lab. Aquesta setmana Aragonès i Pedro Sánchez van coincidir momentàniament al Cercle d’Economia i van mantenir una breu conversa sobre el Catalangate. De fet, Aragonès li va traslladar la gravetat de la qüestió i Sánchez va oferir-li una reunió oficial per tractar l’escàndol d’espionatge.

Aquest dissabte el president del Govern ha dit en una entrevista a l’ARA que cal “una reunió ben aviat” però que no n’hi haurà prou amb una trobada. “La reunió per si sola no resol res: ho resolen les mesures que s’adoptin i això passa per la transparència, l’assumpció de responsabilitat i garanties de no repetició”, ha explicat abans d’afegir que no vol “una foto” amb Sánchez perquè això “no resol res”.

“Si no es produeix, serà responsabilitat del govern espanyol haver fet impossible un camí que havíem iniciat ara fa un any i que per part nostra tenia tota la voluntat de resoldre el conflicte polític amb l’Estat”, ha assegurat Aragonès, que creu que el futur de la legislatura espanyola es decidirà segons “les mesures que prengui el govern espanyol”. Tot i així, Aragonès ha advertit que “serà molt difícil que pugui continuar en els mateixos termes” perquè la confiança està sota mínims.

“Serà molt difícil que pugui continuar en els mateixos termes”, ha assegurat, si no s’assumeixen responsabilitats i no s’actua per revertir la situació. A més, ha avisat que no vol “una foto” amb Sánchez perquè això “no resol res”. En paral·lel, Aragonès ha avisat el govern espanyol que “un govern democràtic no pot tenir una ministra de Defensa que digui que s’ens espia perquè som independentistes” en referència a les declaracions de Margarita Robles al Senat, quan va plantejar “què ha de fer un Estat quan li declaren la independència”.