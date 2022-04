El Consell per la República farà una consulta sobre els Jocs d’Hivern

El Consell per la República ha posat les bases per celebrar una consulta ciutadana sobre l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern, si el 5% dels inscrits a l’entitat avalen la idea. Així ho ha anunciat el vicepresident de la institució, Toni Comín, en una roda de premsa aquest dilluns. La consulta, que serà telemàtica i durarà diversos dies, plantejarà la conveniència o no que se celebrin els Jocs al Pirineu català. La pregunta concreta que es plantejarà serà “Creus que s’han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?” Es podrà contestar “sí”, “no”, “no ho tinc clar”. L’entitat s’ha inspirat en el model suïs d’organització de consultes i compta amb l’aprovació d’una Sindicatura del propi consell, formada per diversos juristes. La recollida d’avals comença avui i acaba el 25 de maig.

El Consell de Govern ha decidit que es pugui obrir la consulta a la participació del conjunt dels ciutadans del Principat, tot i que en principi és un mecanisme ideat per a la participació dels inscrits. Hi podran votar tots els majors de 16 anys del Principat de Catalunya. “És un tema que mereix ser obert al conjunt de la ciutadania, establim un precedent perquè moltes de les consultes que convoqui el Consell requereixin aquesta obertura”, ha explicat Comín. Quan s’hagin recollit els avals, el Consell espera fer la consulta el més aviat possible.

La consulta no vol esmenar la que farà el Govern

El vicepresident del Consell ha dit que aquesta iniciativa no vol ser “una esmena” a la consulta que el Govern celebrarà el 24 de juliol en els indrets afectats pels Jocs. Comín ha dit que el Consell no fa la competència amb el Govern, sinó que el “complementa”. El resultat que en surti no ha de suposar l’anul·lació de la consulta que es farà organitzada pel Govern, però el Consell defensa el que considera una aposta per la “democràcia directa”. La consulta no és vinculat pel Consell, però serà el posicionament que assumirà la institució.

El Consell disposarà d’una urna digital per fer la consulta, que està feta amb una tecnologia “a prova de bombes” perquè no s’hi pugui interferir. Comín ha dit que s’utilitza tecnologia blockchain per fer-la. La institució assegura que treballa en posar espais per a la informació i el debat “que s’han d’acabar de decidir i tenim la voluntat de facilitar-ho”, ha explicat Comín.

Un dels consellers del Consell de Govern, Lluís Llach, ha dit que la iniciativa no té per objectiu “anar contra res ni ningú, sinó a favor del procés d’independència”. Llach ha dit que des de fa mesos “de manera discreta hem anat muntant to un entramat institucional que permetés algunes coses que consideràvem importants com la participació directa de la ciutadania”.

L’origen de la consulta

Sis membres de l’assemblea d’electes havien presentat el mes passat a la mesa de l’Assemblea de Representants una proposta de resolució, impulsada per membres del Vallès Oriental i Occidental i a la qual s’hi van adherir dues comissions, demanant que es fés una consulta amb una “pregunta clara a tots els inscrits al Consell de la República per definir si es volen o no es volen els Jocs d’Hivern“. De fet, signants de la proposta ho van recordar dies enrere al govern de l’exili a través de les xarxes socials.

En el debat per triar el president que es va celebrar el sis de març a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord, va ser una de les qüestions que es van plantejar als dos candidats. Un dels diputats, Albert Donaire, de la Val d’Aran, va intervenir en aranès per demanar clarificar als dos presidenciables –Carles Puigdemont i Joan Ramón Gomà– quin era el seu capteniment sobre el projecte olímpic. Tots dos van expressar el seu posicionament personal però van delegar la decisió a les estructures del Consell.