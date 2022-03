Puigdemont s’entronitza com a president a l’exili

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha estat escollit, com era del tot previsible, president del Consell de la República. Ho ha fet amb una aclaparadora majoria i sense cap mena de sorpresa. Només ha tingut un rival, Josep Ramon Gomà, que va passar el sedàs dels avals. En total, ha obtingut 102 vots, 9 Gomà i 7 abstencions, després d’un debat llarg i tediós amb rèpliques i dúpliques presencials i telemàtics davant l’assemblea de representants del Consell per la República que s’ha celebrat aquest dissabte a Canet del Roselló, la Catalunya Nord. “Tinc la mateixa emoció que quan vaig ser escollit president de la Generalitat”, ha sentenciat un cop ha sabut el resultat de la votació.

El dissabte ha estat llarg i prolífic amb intervencions als dos candidats. Tot i que els candidats han mirat d’ajustar-se als temps i la presidenta no ha deixat marge als parlamentaris a fer de les seves amb el seu minut de glòria demanant preguntes breus, concises i no repetitives. Gomà ha exposat un discurs políticament tebi però amb un fort contingut d’iniciatives per poder culminar el procés independentista davant la repressió de l’Estat i les seves elits.

Carles Puigdemont, Toni Comín , Lluís Puig i Toni Castellà en primer pla a l’assemblea de representants/Quico Sallés

Puigdemont ha articulat un discurs més polític i més estratègic sense entrar en iniciatives concretes. En el torn de rèpliques però s’ha hagut d’arremangar i respondre a preguntes incisives, com la del pare de Raül Romeva, Jordi Romeva, que li demanava si era coherent tenir la presidència de Junts per Catalunya amb la presidència del Consell per la República. També ha vist com la consellera d’Educació a l’exili, Clara Ponsatí, el collava respecte la seva militància a Junts per Catalunya i les polítiques que porta a terme en qüestions altament sensibles com la immersió lingüística, els Mossos d’Esquadra o els Jocs Olímpics d’Hivern.

També hi han hagut representants que es qüestionaven la votació en el benentès que consideraven Puigdemont com el president legítim i apostaven més per una “ratificació”. Una proposta que ha esverat els ànims dels diputats que recordaven que estan construint una “república i no pas una monarquia vitalícia”.

L’elecció de Puigdemont com a president del Consell per la República obre una nova etapa en la que haurà de nomenar un Govern i posar en marxa la institució a l’exili. Segons s’ha compromès haurà d’elaborar un cos normatiu, amb un parlament que és l’assemblea que orientarà i fiscalitzarà l’acció de govern, i una acció executiva internacional, diplomàtica i també interna. L’objectiu és “independitzar-se dels partits i superar l’etapa fundacional”. De fet, el fins ara vicepresident de l’entitat ha admès que arribar fins aquí ha estat “un miracle”. “Hem complert una missió impossible”, ha conclòs just abans de començar el conclave.