Puigdemont proposa independitzar el Consell dels partits

El president a l’exili Carles Puigdemont ha demanat independitzar el Consell per la República de les estratègies dels partits independentistes. Puigdemont ho ha proposat aquest migdia en l’exposició del seu programa per renovar la presidència del Consell per la República davant l’assemblea de representants de l’entitat que se celebra a Canet del Rosselló, Catalunya Nord. Puigdemont també ha recordat que “a menys mobilització, més independència”.

El president a l’exili i actual eurodiputat de Lliures per Europa, ha iniciat el seu discurs basat en tres línies de treball: reforçament, actuar de “manera republicana” amb un nou marc normatiu i el “desplegament de la xarxa institucional” que inclou treball diplomàtic internacional i també a nivell intern. Puigdemont ha contextualitzat que enguany se celebraran els cinc anys del referèndum del Primer d’Octubre, d’aquí que reclami “una cadena de desbordaments democràtics”.

Ara bé, Puigdemont ha proposat canvia de fase i superar el “marc fundacional” del Consell quan els partits eren “part”. “Això no vol dir anar contra els partits polítics, la nostra relació amb els partits no ha funcionat, s’ha de canviar, ens hem d’emancipar d’aquesta condició, treure’n dependència”, ha subratllat. “El consell té prou força no pas per aplicar les estratègies dels partits, sinó del consens majoritari dels independentistes que voten aquesta partits”, ha asseverat.

En aquest marc ha esperonat als diputats del Consell a “prendre la iniciativa” i ha deixar de banda les “batalles fratricides” que viuen les formacions. De tota manera, no ha volgut entrar de nou al debat si ha de compatibilitzar la presidència de Junts per Catalunya amb la seva presidència del Consell per la República. En aquest sentit, ha remarcat que l’actual independentisme institucional a l’autonomia catalana no ha estat capaç d’articular una estratègia per culminar el procés. Però també ha admès que les institucions viuen “un 155 permanent i persistent que ens ha quedat empaltat a les nostres institucions”.

Per altra banda, no se n’ha estat de criticar sense manies la taula de diàleg que han formalitzat el govern espanyol i el Govern de la Generalitat. “La taula no neix com una estratègia única cap a la independència i els seus objectius no formen part de l’estratègia independentista”, ha retret. A més, ha incidit en què no hi és representat tot l’independentisme institucional. Al capdavall conclou “l’intent de reduir el conflicte a una taula de governs per resoldre qüestions administratives”.

Tot emmarcat en la seva idea que “Espanya no té cap projecte en positiu per a Catalunya, el té en negatiu”. Així ha enumerat l’infrafinançament, l’atac al model social, econòmic i lingüístic així com una persistent catalanofòbia, i la negativa a emprendre un veritable diàleg.