Ponsatí colla Puigdemont per l’acció de Junts al Govern i l’aplaudeixen

La consellera a l’exili i eurodiputada de Lliures per Europa, Clara Ponsatí, ha estat una de les protagonistes estel·lars en l’assemblea de representants del Consell per la República que se celebra aquest dissabte a Canet del Rosselló. Gairebé al final del conclave que ha d’escollir el president de l’entitat a l’exili, Ponsatí ha demanat la paraula telemàticament per reclamar explicacions a Puigdemont sobre la seva militància a Junts per Catalunya i les seves actuacions al Govern de la Generalitat.

Així, li ha exigit la seva opinió i posicionament sobre tres qüestions molt polèmiques a l’independentisme. En primer terme, sobre la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern. En segon lloc, sobre les acusacions del departament d’Interior i el cos de Mossos d’Esquadra contra manifestants independentistes. I en darrer terme, sobre com pensa respondre el Govern a l’atac a la immersió lingüística al sistema escolar de Catalunya. Tres situacions que Ponsatí ha descrit com un atac al patrimoni material i immaterial de la nació catalana. Unes preguntes que han despertat els aplaudiments dels assistents en una jornada un pèl tediosa pel grapat d’intervencions.

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín | ACN

Puigdemont ha replicat alertant, en primer terme, que agraïa la “lleialtat de Clara”. Ara bé, s’ha negat a respondre al·legant que en el seu discurs que no compareixia com a militant de Junts per Catalunya davant l’assemblea de representants. “Seria del tot incoherent amb el que he proposat avui”, ha argüit en referència que volia independentitzar la institució independentista de l’exili dels partits polítics. “No estic aquí fent un discurs d’investidura per ser un president autonòmic”, ha remarcat. “No estic aquí en condició de militant de Junts per Catalunya”, ha exclamat. Puigdemont també ha estat aplaudit. Un cop ha respost s’ha procedit a la votació. Alguns dels participants comentaven a El Món que “si no està aquí com a militant de Junts que deixi la presidència de la formació que dirigeix Jordi Sànchez”.