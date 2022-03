El rival de Puigdemont al CxR reclama “controlar el territori”

El candidat alternatiu per presidir el Consell per la República, Joan Ramon Gomà, ha posat en el centre del seu programa el “control efectiu del territori”. En la seva intervenció en l’assemblea de representants que se celebra aquest matí a Canet del Rosselló, a la Catalunya Nord, on ha presentat el seu programa de Govern ha esbossat un pla per intentar “fer efectiva la República”.

Entre el pla dibuixat per Gomà, que s’enfronta a l’actual president Carles Puigdemont, ha proposat la creació d’estructures “jeràrquiques i piramidals” i un “pla detallat per identificar els nuclis de poder i preparar la gent”. Gomà ha recordat que la “cúpula del poder estatal és petita i, per tant, hi ha maneres de neutralitzar-la”. “El Consell per la República ho ha de concretar tot”, ha remarcat. Entre els elements d’aquest pla, el candidat ha identificat la creació d’un “Tribunal Arbitral de la República” on els ciutadans ja s’hi puguin acollir voluntàriament per tal d’assolir un sistema judicial “propi, just, eficient i ràpid”.

Carles Puigdemont, Toni Comín , Lluís Puig i Toni Castellà en primer pla a l’assemblea de representants/Quico Sallés

Entre aquestes estructures hi compta també una “caixa de pensions” per finançar la jubilació i un Servei Públic d’Ocupació i fins i tot dissenyar una moneda que estigui respatllada per actius financers. De fet, Gomà ha ofert recuperar les idees de John Myanard Keynes a la trobada de Bretton Woods, el 1944, i que van ser desestimades en aquell moment. Totes aquestes idees per arribar a Espanya a una negociació per un futur repartiment d’actius i passius amb l’Estat espanyol i quina part del deute s’assumeix. Gomà s’ha volgut com un president del Consell de la República que no es compromet a fer-la “efectiva” perquè “no té prou força per fer-ho” però sí que té capacitat de “donar molta feina”.

Gomà ha estat un dels dos candidats, dels tres que hi havia, que ha superat el nombre d’avals per poder formalitzar la candidatura a presidir el Govern a l’exili, tot i que té tots els números de guanyar el president actual Carles Puigdemont. De fet, algun dels diputats de l’assemblea de representants feien conya amb la celebració del conclave. “Exclusiva, guanyarà Puigdemont!”, cridaven amb ironia mentre els representants seien a les seves cadires.

L’assemblea d’avui tanca l’etapa de creació i naixement de l’entitat que representa l’exili. “Ha estat com un miracle arribar fins aquí”, ha assegurat l’encara vicepresident i portaveu del Govern a l’exili, l’exconseller de Salut, Toni Comín, actual eurodiputat per Lliures per Europa. “Ara ja hem desplegat les estructures i ara comencem a treballar”, ha apuntat. “Missió complerta”, ha conclòs. “Necessitàvem aquesta investidura”, ha afegit.

Entre els assistents s’hi compten el líder de Demòcrates, Toni Castellà, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, la jurista Neus Torbisco, d’Òmnium Cultural, o l’exconseller Lluís Puig així com l’actor Toni Albà o l’empresari energètic, Jordi Rosset.