Enrenou intern al Consell per la República pels Jocs d’Hivern

El Consell per la República, l’entitat que ha de dirigir des de l’exili el camí cap a la independència, no es pot desempallegar dels debats polítics que tenen al Principat els partits que l’integren. Com a exemple, els famosos Jocs Olímpics d’Hivern. Just dies després que el nou executiu del Consell es constituís oficialment a Perpinyà, a la Catalunya Nord, els seus integrants ja han hagut de sortir a asserenar els ànims i avançar que hi haurà una “proposta” de posicionament sobre la polèmica candidatura.

El nou govern del Consell per la República / CxR

La primera prova de foc del trasllat de la política interna a l’exterior és el posicionament de l’entitat respecte del debat dels Jocs. Així sis membres de l’assemblea d’electes van presentar fa quinze dies a la mesa una proposta de resolució, impulsada per representants del Vallès Oriental i Occidental i a la qual s’han adherit dues comissions, demana que es faci una consulta amb una “pregunta clara a tots els inscrits al Consell de la República per definir si es volen o no es volen els Jocs d’Hivern“. De fet, signants de la proposta es van encarregar de recordar-ho al govern de l’exili a través de les xarxes socials.

Aurora Madaula promet presentar una proposta i es posiciona contra els Jocs

El Consell presentarà una proposta en relació a aquest tema en les properes setmanes.

En el meu cas, no estic a favor dels jocs olímpics. — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) April 10, 2022

La petició sembla que no ha caigut en sac foradat. La secretària segona del Parlament, Aurora Madaula, des de divendres ministra de Política Interna del Consell, ha anunciat que el Govern de l’organisme de l’exili “presentarà una proposta sobre els Jocs en les properes setmanes”. L’anunci va provocar un allau de reaccions, per tal que es compleixi la proposta de resolució presentada i, per tant, hi hagi una consulta per escatir el posicionament del Consell. Madaula a través del seu compte de Twitter avançava que a nivell personal no està a favor dels Jocs.

De fet, en el debat per triar el president que es va celebrar el sis de març a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord, va ser una de les qüestions que es van plantejar als dos candidats. Un dels diputats, Albert Donaire, de la Val d’Aran, va intervenir en aranès per demanar clarificar als dos presidenciables –Carles Puigdemont i Joan Ramón Gomà– quin era el seu capteniment sobre el projecte olímpic. Tots dos van expressar el seu posicionament personal però van delegar la decisió a les estructures del Consell.