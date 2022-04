Puigdemont destaca la “pluralitat d’accents” del govern del Consell per la República

El Consell per la República ha presentat aquest divendres els membres del nou govern. Ho ha fet a Ribesaltes, a la Catalunya Nord, on s’hi estan a punt de celebrar eleccions presidencials. Destaquen especialment dues noves incorporacions, la de Teresa Vallverdú, advocada penalista que s’encarregarà del desplegament reglamentari i Montserrat Corrons, que assumirà la cartera de suport als consells locals. El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, té voluntat “continuista” a l’entitat, i estarà envoltat d’altres càrrecs polítics que tindran una cartera especialitzada. En aquesta llista pots veure com s’organitzarà el govern del Consell:

El vicepresident de l’entitat serà l’eurodiputat exiliat Toni Comín , mà dreta del president Puigdemont i exconseller de Salut

, mà dreta del president Puigdemont i exconseller de Salut La responsable d’acció política interior serà Aurora Madaula , diputada de Junts per Catalunya

, diputada de Junts per Catalunya Assumirà la cartera d’acció cultural el diputat de JxCat Lluís Puig

El paper del cantautor Lluís Llach també serà important: serà conseller polític

Carme Garcia , membre del Cercle Republicà 1 d’Octubre de Sabadell, serà la responsable de coordinació de les delegacions dels Països Catalans

, membre del Cercle Republicà 1 d’Octubre de Sabadell, serà la responsable de coordinació de les delegacions dels Països Catalans L’advocada experta en drets humans Neus Torbisco assumirà la cartera d’acció internacional

assumirà la cartera d’acció internacional El tècnic en projectes lingüístics de la Plataforma per la Llengua Guillem Fuster serà el nou responsable d’acció econòmica i secretari de govern

Voluntat continuista

El govern del Consell per la República té intenció de ser continuista, ja que Puigdemont considera que s’ha fet una gran tasca durant la primera legislatura. A més, ha assegurat que els consells locals “tindran un paper clau en l’acció política”. El Consell, segons ha explicat Puigdemont, ha de continuar reafirmant el compromís amb la igualtat a partir del Govern paritari que s’ha anunciat aquest divendres.

Passar de la resistència a la confrontació

Durant la intervenció en la presentació del nou vicepresident de l’entitat, Toni Comín, aquest ha avançat que el nou Govern començarà el mandat amb una “declaració política” que es farà pública “en els pròxims dies”. També ha apuntat que en aquesta nova legislatura s’ha de passar “de la resistència a la confrontació”, pel que el Consell per la República farà “propostes concretes” als partit i entitats. Actualitzarà, a més, les propostes que recull el document ‘Preparem-nos’, que recull l’estratègia que va seguir el Consell durant l’anterior legislatura amb la intenció de “fer efectiu el mandat de l’1-O”.