Boye situa al juny la sentència que permeti a Puigdemont tornar 

Gonzalo Boye, advocat del president a l’exili, Carles Puigdemont, ha situat a mitjans de juny la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que permeti el retorn dels exiliats a Catalunya, segons ha dit en declaracions al El Matí de Catalunya Ràdio. En motiu de la vista que es fa avui al TJUE sobre les prejudicials plantejades pel jutge Llarena, Boye ha afirmat que “hi ha en joc la interpretació democràtica del dret i la lliure circulació dels exiliats i factors que s’han vist afectats en el judici del Procés”. Boye ja va avisar ahir que Puigdemont podria tornar a Catalunya abans del que la gent es pensa.

Aquest dilluns se sabrà quan l’advocat general presentarà les seves conclusions, data que hauria d’anunciar al final de la vista. “A partir d’aquí s’ha d’esperar a que presenti la sentència, al cap de més o menys un mes, calculo que estarà a mitjans o finals de juny”, ha pronosticat Boye.

L’advocat s’ha mostrat convençut que la justícia europea resoldrà aquesta qüestió en conformitat amb el dret. “Quan un té la raó i sap explicar-la només falta que te la donin, nosaltres la tenim, hem sortit a explicar-la i el tribunal no pensarà en la unitat d’Espanya sinó en el dret de la Unió”, ha afegit.

Boye ha afegit que desconeix “què se li va passar pel cap” a Llarena en plantejar les prejudicials perquè el que pot guanyar en una vista com la que començar avui “és molt poc” i en canvi “el que pot perdre és tot”. L’advocat ha dit pot quedar en evidència que tot el que ha fet el jutge des del 2017 “és contrari al dret de la Unió” i que les euroordres “no s’ajusten a la legalitat i són nul·les”. “Bàsicament pot perdre qualsevol bri d’esperança”, ha subratllat Boye.

L’advocat considera que “s’ha arrasat amb la democràcia, la llibertat i els principis bàsics de l’ordenament jurídic” i per tant considera que a Luxemburg hi defensaran “l’estat de dret”. La vista d’avui i la del suplicatori, ha dit Boye, són dues de les cites decisives per aconseguir una bastiment “perquè els exiliats se sentin protegits pel dret de la Unió davant de l’arbitrarietat del Tribunal Suprem”.