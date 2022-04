Boye, sobre el retorn de Puigdemont: “Serà abans del que la gent pensa”

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, assegura que el president de la Generalitat a l’exili podrà tornar a Catalunya “molt abans del que la gent es pensa”. En una entrevista amb l’ACN el dia abans de la vista crucial a Luxemburg sobre les qüestions prejudicials plantejades pel jutge del Tribunal Pablo Llarena, Boye ha explicat que la causa judicial contra els exiliats “quedarà resolta en els pròxims mesos”.

Tot i això, Boye no ha volgut aclarir si Puigdemont podrà tornar a Catalunya abans de final d’any. L’advocat de Puigdemont diu que afronten amb tranquil·litat la vista. “Llarena no vol assumir que la causa contra els exiliats està plena d’errors”, ha afirmat. Boye creu que a Luxemburg està en joc “si les euroordres es regeixen pels drets fonamentals” i ha declarat que la Comissió Europea “no està gaire còmoda” amb el cas perquè “està navegant entre dues aigües, entre el dret de la Unió i satisfer els interessos de l’estat espanyol”.

Espanya ha intenta extradir Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig des que es van exiliar a Brussel·les a finals del 2017, però fins ara s’ha topat amb la negativa de la justícia belga. La tardor del 2019, després de la sentència del Procés, el Tribunal Suprem va reactivar les euroordres contra tots quatre –i també contra Marta Rovira–, però després que Puigdemont, Comín i Ponsati fossin escollits eurodiputats va haver de centrar-se només en Puig.

Vista concorreguda

La sala gran del Tribunal de Justícia de la Unió Europea –formada per 15 jutges i un advocat general– escoltarà les posicions de les parts i les interrogarà. La vista inclourà intervencions de la defensa dels exiliats, d’Espanya i Bèlgica, de Vox com a acusació particular i de Polònia i Romania, que s’han personat al cas per defensar la posició espanyola. La Comissió Europea també donarà la seva opinió sobre com interpretar la legislació europea que regula les euroordres.

“El TJUE no es pronunciarà sobre la competència del Suprem”, ha avançat Boye. Segons l’advocat de Puigdemont, Llarena vol saber si la justícia belga pot qüestionar la seva competència. “Sense un text legal explícit a aquest efecte, el Tribunal Suprem no es pot considerar com l’òrgan judicial establert per la llei”, assegura la sentència belga, que insinua que ni els mateixos jutges espanyols interpreten bé les seves lleis.