El Consell per la República lamenta la falta de consens independentista

El Consell per la República acaba de constituir el seu nou govern i una de les primeres accions ha estat fer una declaració política per obrir la legislatura. El Consell ha manifestat després d’una trobada presencial aquest dissabte a la Catalunya Nord que continua apostant per la “unitat social, política i institucional”. “El Consell per la República ha treballat per mantenir el consens estratègic entre partits i entitats per culminar el procés d’independència”, diu el primer punt de la declaració.

El segon punt demostra el rebuig frontal a la taula de diàleg perquè “l’’Estat espanyol no està disposat a dialogar ni a negociar cap de les condicions que s’han proposat per resoldre el conflicte”. El Consell recalca que cap dels intents per obrir vies de negociació han aconseguit avenços, pel que “les evidències acumulades en confirmen el fracàs”. Per això, l’entitat entén que cal “retornar a les vies que van permetre l’èxit de l’1 d’octubre per tal de culminar el procés d’independència”.

Insta els partits que es vulguin desvincular de la DUI a fer-ho al Parlament

En aquest marc, el Consell recorda a les forces que van votar la DUI que “continuen políticament vinculades a aquella decisió”, pel que per “respecte” al Parlament insten qui se’n vulgui desvincular a fer-ho “per mitjà d’un acte parlamentari equivalent”. L’entitat recalca que sempre ha intentat assolir un “consens estratègic” i ser un “espai de treball dels partits, entitats i ciutadania” per bastir aquest consens.

Per això, la declaració política assegura que durant el 2021 l’entitat ha mantingut durant el 2021 “converses regulars i sostingudes” amb els principals partits, però la “discrepància” entre els actors sobre la vigència de l’1-O ha impedit que s’hagi arribat a aquest consens.

El Consell recorda que ha aportat una proposta detallada per fer un “desbordament democràtic” en el document estratègic titulat Preparem-nos. També insisteix que ha manifestat la disposició a modificar la seva governança i debatre l’estructura institucional del Consell. Per acabar, el Consell assegura que està determinat per desplegar les seves estructures, el seu pla de govern i la seva capacitat d’acció per “bastir el consens fonamental” independentista.