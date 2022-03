El Consell per la República anima a fer objecció fiscal contra la monarquia

El Consell per la República ha animat aquest dilluns a la ciutadania a fer objecció fiscal contra la monarquia espanyola i les institucions “repressores” de l’estat espanyol. En un acte davant de la seu de l’Agència Tributària espanyola a la plaça Letamendi de Barcelona, la consellera del Consell Aurora Madaula ha recordat que es tracta de destinar una part dels diners que s’haurien de pagar com a impostos a l’hora de fer la renda espanyola “a d’altres institucions que ens representin més”. Madaula ha assegurat que de “seguir desgastant l’estat espanyol confrontant la monarquia espanyola, hereva del franquisme i corrupta, que no ens representa”.

La consellera ha explicat que una part dels impostos que es recullen amb la declaració de la renda es destinen “a la monarquia corrupta i a altres institucions que ajuden a reprimir els catalans, com són la judicial, la policia nacional, la Guàrdia Civil o l’exèrcit”. Madaula ha recordat que aquestes institucions van juntes en el pressupost general de l’estat espanyol, que el passat 2021 va dedicar 7.400 milions d’euros “a la repressió”.

Madaula creu que part d’aquests diners es podrien destinar a entitats com el mateix Consell o a altres organitzacions no governamentals. Específicament pel que fa al Consell, els diners es poden destinar al Fons Republicà d’Acció Social (FRAS) o a altres causes “que representin i treballin més per la república catalana i la independència, la no vulneració de drets humans i la defensa de drets civils i polítics que ens representen a tots”.

Servei d’assessorament

Aquest any la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya ajudarà a gestionar aquesta objecció a qui la vulgui fer i tingui dubtes. Es farà també una tasca d’assessorament a través dels consells locals del Consell per la República, a banda d’altres accions de protesta “per la repressió espanyola focalitzada en la monarquia corrupta espanyola”, ha afegit Madaula.

Per la seva banda, el també conseller de l’entitat, Antoni Castellà, ha dit que l’acció forma part d’una “tradició històrica del concepte de desobediència civil i de la lluita no violenta”.

Castellà ha recordat que aquest acció s’emmarca dins de la iniciativa Preparem-nos del Consell, amb la qual es pretén fer pedagogia i “acostumar la ciutadania que creu en l’objectiu de l’alliberament nacional en com fer objecció fiscal per desgastar l’estat”. Castellà ha dit que es tracta d’una acció “al·legal” que es pot fer sense problemes. Els detalls de com participar es poden consultar al web de la campanya.