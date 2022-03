JxCat confia que el Consell per la República fixi l’estratègia unitària

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha expressat aquest dilluns la confiança de la seva formació en què el Consell per la República (CxR), que aquest cap de setmana ha validat el lideratge de Carles Puigdemont, fixi l’estratègia unitària de l’independentisme per assolir la independència. En la darrera roda de premsa com a portaveu del partit, Artadi ha celebrat l’elecció de Puigdemont i ha expressat “tot el suport” de la formació a aquest organisme, “que ha de liderar l’estratègia” independentista.

Artadi ha reconegut que els partits polítics independentistes han estat “incapaços de consensuar una estratègia conjunta” perquè no han tingut la capacitat de “superar picabaralles” i objectius ‘curtdeterministes’. Així doncs, Artadi ha considerat “molt important que el CxR comenci a marcar el full de ruta al marge de partits polítics i que ens hi anem sumant”. La fins ara portaveu de JxCat ha agregat que l’organisme internacional “està fora del que és el marc legal espanyol i fora d’aquesta tutela”. Artadi ha fet “una crida a continuar reforçant l’organisme, que ens ha de traçar el camí”.

Des de JxCat creuen que no es pot amagar que fins ara els partits han fallat. “Hi ha una realitat: els partits polítics estem tenint dificultats en consensuar l’estratègia antirrepressiva i sobretot en com esdevenir un estat independent”, ha admès Artadi. Ara, des de JxCat, es contempla el CxR com un organisme “representatiu de l’independentisme” i entre les seves virtuts, ha insistit, hi ha el marc legal i que està “aïllat d’altres temes que legítimament també hem de debatre”. El CxR “agafa aquesta responsabilitat”, ha dit Artadi, recordant que “ha arribat molt arribar fins aquí” i ha afegit que “cal seguir liderant aquestes actuacions tant des de l’estratègia com la feina que s’està fent a nivell internacional i els hi donarem tot el suport”.

Preguntada sobre les crítiques que els partits van rebre aquest cap de setmana durant l’elecció de Puigdemont com a president del CxR, Artadi ha expressat “el màxim respecte a les opinions crítiques i discrepants” i ho ha emmarcat en els problemes de l’independentisme a traçar una estratègia conjunta. “Ens enganyaríem si féssim veure que això no passa i la gent ens ho demana: unitat i determinació; per això estem ara contents amb el pas que fa el CxR, intentant ser un actor principal per tirar endavant una estratègia imprescindible que tots necessitem”.