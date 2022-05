L’Aragó rebutja la nova proposta del COE pels Jocs d’Hivern

El govern aragonès ha rebutjat l’última proposta del Comitè Olímpic Espanyol per constituir oficialment la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern que es disputarien en seus catalanes i aragoneses. El Govern i el COE ja han tancat un acord, però l’Aragó ha reiterat la seva negativa a una candidatura conjunta si Catalunya i l’Aragó no tenen el mateix pes. Segons el president de l’Aragó, Javier Lambán, “el Pirineu aragonès no hi guanya gairebé res” amb l’última proposta del COE mentre que Saragossa “hi perd gairebé tot el que tenia” en altres propostes.

Lambán ha assenyalat que les estacions catalanes són les grans beneficiades pel repartiment de proves i com són les seves “competidores turístiques” l’Aragó ha de rebutjar la proposta. “No ho acceptem. Seguirem plantejant igualtat i equilibri”, ha publicat aquest dissabte en una piulada a Twitter.

L’última proposta del COE és traslladar l’esquí acrobàtic a Cerler enlloc de mantenir-la a Baqueira-Beret / ACN

Denuncien “desequilibris” i l’eliminació de Saragossa de la candidatura

En paral·lel, el conseller d’Esport del govern de Lambán, Felipe Faci, ha titllat d'”inacceptable” la proposta del COE fins i tot abans de reunir-se amb ells aquest dilluns, quan estava previst presentar la proposta de forma oficial. En declaracions a Aragó Televisió, Faci ha reclamat una candidatura “equilibrada” perquè aquesta última proposta només fa una “petita modificació” del document inicial, que l’Aragó ja va rebutjar. “S’ha avançat molt poc si no és que s’ha retrocedit”, ha lamentat.

La nova proposta del COE és que la prova d’esquí acrobàtic, o ‘freestyle’ de Baqueira-Beret es traslladi finalment a l’estació aragonesa de Cerler, a Benasc. Per contra, el COE planteja celebrar el patinatge artístic a Barcelona en comptes de Saragossa. “És una proposta que no compensa els desequilibris que havíem denunciat de la proposta inicial. El Pirineu aragonès guanya una prova que no és de les grans i Saragossa pràcticament desapareix de la candidatura”, ha assenyalat. Faci s’ha compromès a treballar “fins l’últim minut” per aconseguir una candidatura “equilibrada i igualitària” i ha promès que defensarà els aragonesos davant el COE i la Generalitat.