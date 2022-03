El COE continua negociant els Jocs d’Hivern tot i la rebequeria de Lambán

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) no posposarà la reunió amb Catalunya i Aragó per gestionar la candidatura conjunta als Jocs Olímpics d’Hivern, tot i que el president Aragonés, Javier Lambán hagi anunciat que no assistirà a les negociacions perquè no li agrada com han quedat repartides les proves. Fonts del COE han confirmat que la cimera es manté malgrat la postura del govern aragonès, que presentarà una proposta alternativa amb un repartiment de proves olímpiques que considera més equitatiu.

El president Aragonès no deixa la seva posició i continua negat l’acord amb la Generalitat per presentar una candidatura conjunta als Jocs d’Hivern. De fet, el passat dimecres es va descobrir que Lambán havia decidit acceptar l’acord a porta tancada i rebutjar-lo davant de tothom. Doncs aquest dijous ha decidit anar un pas més enllà i no es presentarà a la firma oficial de l’acord, deixant la Generalitat plantada i també el Comitè Olímpic al qual ha avisat en una carta.

Per part del comitè han deixat molt clar que la retirada del president aragonès no és un motiu de pes per deixar de fer la reunió i, per tant, la data es manté tot i que només hi participi la part catalana. Però la mala gestió de Lambán no només és reconeguda pel govern català sinó per altres grups polítics -com el PSC- que també han qualificat d’inacceptable el seu comportament i han demanat que “fes un esforç pel diàleg”.

Lambán reitera que no està d’acord amb el repartiment de les ubicacions on es durien a terme les proves i insisteix que les d’esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic -ubicades a Catalunya a la proposta del COE- s’haurien de fer a les estacions d’esquí públiques de l’Aragó. En aquest sentit, Lambán avança a Blanco que el govern aragonès plantejarà una alternativa sota la premissa de la “igualtat” de condicions entre les dues Comunitats Autònomes, una proposta que li farà arribar la setmana que ve per tal de “reconduir el procés”.