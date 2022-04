El COE ignora les queixes de Lambán i dona llum verda a l’acord pels JJOO

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha ignorat les queixes de l’Aragó i ha “validat la proposta presentada, debatuda i acordada per la comissió tècnica” per distribuir les seus de la futura candidatura conjunta als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. La reunió, a la qual només han assistit els governs espanyol i català, ha acabat al migdia amb la ratificació del projecte. El president de l’Aragó, Javier Lambán, no ha participat de la trobada en protesta pel que considera un repartiment “injust” que afavoreix clarament Catalunya.

En un comunicat, el COE s’ha limitat a demanar a Lambán que reconsideri la seva postura i torni al consens trobat a la comissió tècnica després de mesos de negociacions. “Esperem i confiem que el govern de l’Aragó s’hi sumi a aquesta proposta”. La Generalitat, que ja havia confirmat la seva assistència, es va oferir aquest dijous a presentar una candidatura en solitari si l’Aragó finalment es desmarcava de l’acord, una possibilitat que de moment ni el COE ni el govern espanyol contemplen.

El president de l’Aragó ha insistit aquest divendres que no acceptarà l’acord perquè la proposta no és “equilibrada” i ha reclamat que totes les estacions d’esquí del Pirineu, Com Formigal o Cerler, haurien de poder acollir alguna prova. “Només podem tancar una candidatura quan l’acord ho sigui en tots els termes i defensi els interessos de l’Aragó”, ha dit. Per la seva banda, la consellera de Presidència, s’ha mostrat satisfeta amb la proposta i ha recordat que “hi va haver sis reunions on es va arribar a un acord positiu”.

L’estirabot de Lambán

Lambán havia enviat una carta al president del COE, Alejandro Blanco, per avisar que no assistirà a l’acte i avançava que el seu govern prepara una proposta alternativa per posar Catalunya i l’Aragó en “igualtat” de condicions. El Comitè Olímpic Espanyol, molt molest amb l’actitud de Lambán, ha decidit ignorar les seves amenaces i ha decidit validar la proposta. El president aragonès volia que les proves d’esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic tinguessin lloc al seu territori.

Fins ara, el govern espanyol ha passat de puntetes per la nova polèmica creada per Lambán i s’ha limitat a demanar diàleg per resoldre el que considera “petites diferències” entre Catalunya i l’Aragó. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, creu que els JJOO del 2030 són una gran “oportunitat” per al Pirineu. “És molt bo per Barcelona, per Catalunya, per l’Aragó i per tot Espanya”, ha dit. Catalunya ja ha anunciat que no està disposada a retocar l’acord de la comissió tècnica.