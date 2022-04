Iceta descarta una candidatura en solitari de Catalunya i demana diàleg

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha descartat que Catalunya es pugui presentar en solitari als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 després que l’Aragó s’hagi negat a signar l’acord tècnic que reparteix les diferents proves. En una entrevista a TV3, Iceta ha explicat que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) treballarà fins a “l’últim moment” per aconseguir una entesa i ha demanat diàleg a totes les parts. Aquest divendres estava previst l’acte per oficialitzar el pacte i el COE de moment el manté tot i les crítiques aragoneses.

Iceta no ha volgut “jutjar” l’actitud bel·ligerant del president aragonès, Javier Lambán, i s’ha limitat a dir que en una negociació “tothom vol estirar cap a la seva banda”, malgrat que el mateix COE ha reconegut que l’Aragó havia participat de les converses tècniques i havia donat llum verda a la proposta que ara rebutja. Fonts del govern espanyol i del COE han expressat en privat el seu malestar amb Lambán, però en públic eviten fer sang.

Catalunya passa pàgina

La Generalitat ha insistit en diverses ocasions que l’acord tècnic està “tancat” i han descartat qualsevol possibilitat de negociar-lo de nou. De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha advertit que Catalunya està preparada per acollir els Jocs Olímpics en solitari si l’Aragó no hi està interessat, una possibilitat que el govern espanyol no vol ni sentir a parlar. “Si anem junts, tenim molta més força que si anem amb desavinences”, ha dit Iceta.

El dirigent socialista s’ha mostrat partidari de donar espai al diàleg i la negociació i ha reclamat “certa flexibilitat” a totes les parts per arribar a un acord i ha criticat la postura dels qui diuen que “no es toca ni una coma”, en referència a la negativa de Catalunya de tornar a obrir la carpeta. “Fins al darrer moment confiaré que l’acord arribi. Si no és avui, un altre dia”, ha conclòs.