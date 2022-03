Catalunya s’ofereix a anar per lliure si l’Aragó no vol els JJOO del 2030

El president de l’Aragó, Javier Lambán, mantindrà la seva plantada al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i no assistirà a la firma de l’acord de la proposta tècnica que havien consensuat els equips català i aragonès amb el COE per la seva discrepància amb el repartiment de les proves per a la candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. En canvi, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que la Generalitat sí que anirà a Madrid i ha amenaçat d’anar per lliure si Lambán continua posant traves al projecte.

Lambán ha enviat una carta al president del COE, Alejandro Blanco, per confirmar que no assistirà a la reunió que ha de certificar el repartiment de proves i insisteix que les d’esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic s’haurien de fer a les estacions d’esquí públiques de l’Aragó. El president aragonès ha avançat que la setmana vinent presentarà una alternativa que posarà els dos territoris en “igualtat” de condicions per tal de “reconduir el procés”.

En resposta a “l’estirabot” de Lambán, Vilagrà ha recordat que si l’Aragó es despenja de la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, “Catalunya ja té estudis fets” per anar en solitari i que aviat publicaran els documents per mostrar on s’havien previst totes les proves abans que es fes una proposta conjunta.

El govern espanyol dissimula

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha intentat minimitzar la plantada de l’Aragó i s’ha limitat a desitjar que aviat hi hagi un acord entre totes les parts perquè els JJOO són una gran “oportunitat” per al Pirineu. “És molt bo per Barcelona, per Catalunya, per l’Aragó i per tot Espanya”. Després d’una visita a Figueres, Iceta ha assegurat que l’acord “segurament tardarà encara unes setmanes”, però ha confiat que “acabarà molt bé” i que espera que “les petites diferències que van apareixent pel camí no obstaculitzin l’objectiu, que és el de tots”.