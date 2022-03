L’Aragó rebutja l’acord dels JJOO i Catalunya li recorda que està “tancat”

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha rebutjat la proposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha presentat en el marc dels treballs de la candidatura per als Jocs Olímpics del 2030. Lambán, que des del primer moment ha tingut una actitud molt bel·ligerant contra Catalunya, ha defensat que el projecte és “injust” i que presentarà una proposta alternativa per aconseguir un repartiment de seus i competicions més “adequades”.

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha recorday a Lambán que la proposta és fruït del treball conjunt entre el COE, el govern espanyol i els governs català i aragonès i que, per tant, “està tancada”. Plaja ha reconegut que és un acord “molt bo” per Catalunya perquè li permetrà acollir moltes proves d’esquí. “No es pot reobrir [la proposta] per un estirabot del senyor Lambán”, ha dit en la portaveu del Govern.

Malestar al COE

La decisió del dirigent socialista ha caigut com una gerra d’aigua freda al COE, que aquest dilluns va formalitzar la proposta final després que els equips tècnics de l’Aragó i Catalunya hagin estat treballant durant mesos per trobar un acord. Això implica també que Lambán no assistirà a la reunió que el Comitè Olímpic Espanyol havia convocat aquest divendres a Madrid, on en principi sí que hi aniran representants de la Generalitat.

Imatge d’arxiu d’unes pistes d’esquí | ACN

Segons el president aragonès, ha arribat el “moment de la política” perquè el COE ja no convocarà més reunions tècniques, segons recull l’Heraldo de Aragón. El socialista ha explicat que no ha parlat ni amb el president espanyol, Pedro Sánchez, ni amb el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, sobre la seva decisió i avisa que el Pirineu aragonès “no és el segon plat de ningú”.

Polèmiques des del primer dia

“Hem de pensar-ho bé, no volem fer una contraproposta que intenti beneficiar l’Aragó d’una manera exagerada sobre Catalunya, sinó que sigui raonable i acceptada per totes les parts”, ha dit. El govern de l’Aragó, que ha protagonitzat diverses polèmiques en els últims mesos pel que consideren faltes de respecte de la Generalitat, està molt molest perquè divendres es van filtrar els detalls de la proposta tècnica.

Segons el pacte actual, a Catalunya se celebrarien les proves d’esquí de muntanya (a Boí Taüll), hoquei gel (Palau Sant Jordi), esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), i ‘snow’ i ‘freestyle’ (Baqueira Beret). A l’Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons. Lambán sempre ha considerat que Catalunya intentava tenir més protagonisme i ha protagonitzat diverses topades amb el Govern català, entre elles una plantada al president de la Generalitat, Pere Aragonès, el dia abans d’una reunió a dos per tractar diversos assumptes.