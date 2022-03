El Comitè Olímpic Espanyol fa oficial l’acord tècnic per als JJOO d’Hivern

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha fet oficial l’acord tècnic entre Catalunya i l’Aragó per repartir-se les proves de cara a una candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha rebut una carta del COE on es comunica la distribució de les disciplines “presentada, debatuda i acordada” pels dos governs, informa l’ACN. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de l’Aragó, Javier Lambán, també ha rebut la missiva.

Ara els governs han de donar l’aval polític a la proposta i és en aquest punt on preveu que hi hagi el següent escull. La coordinadora de la candidatura per als Jocs d’hivern 2030 nomenada pel Govern, Mònica Bosch, ha defensat “l’acord tècnic” i ha avançat que la Generalitat l’avalarà. La setmana passada, quan es va filtrar que s’havia tancat l’acord tècnic, El govern de Javier Lambán va avisar que no estava tot tancat i que només acceptarien una candidatura que posés Catalunya i l’Aragó en igualtat de condicions. “A dia d’avui no hi ha cap garantia que la candidatura es plantegi en termes d’igual a igual i de forma equilibrada”, va respondre el govern aragonès.

Repartiment de proves

Segons l’acord que ha ratificat el COE, a Catalunya se celebrarien les proves d’esquí de muntanya (a Boí Taüll), hoquei gel (Palau Sant Jordi), esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), i ‘snow’ i ‘freestyle’ (Baqueira Beret), mentre que a l’Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons. Altres proves que requereixen la construcció de grans infraestructures especials, com el bobsleigh o l’skeleton, es podrien fer a Sarajevo o un altre lloc que ja disposi de les pistes.

Un cop s’hagi donat l’aval polític a l’acord a tres bandes entre Catalunya, l’Aragó i Espanya, la presentació de la candidatura quedarà en mans del COE, que serà l’encarregat de parlar amb el Comitè Olímpic Internacional (COI). No obstant això, la participació de Catalunya està pendent de la consulta que organitzarà la Generalitat i que és l’enèsim camp de batalla entre ERC i Junts. Els republicans volen que la consulta només es faci a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, mentre que Junts aposta per ampliar-la al Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.