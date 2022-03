El Govern farà campanya pel ‘sí’ a la consulta dels Jocs d’Hivern

El Govern promourà el ‘sí’ a la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern 2030 i eludirà, per una qüestó de terminis, la fase participativa que hauria de servir per integrar idees de la ciutadania. Així ho ha explicat la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, responsable dels temes de participació, durant el ple del Parlament aquest dimecres, en el qual s’ha aprovat la convalidació del decret de modificació de la llei de consultes populars no refrendàries, per permetre que el president pugui convocar consultes en una part del territori. El decret s’ha validat amb els vots a favor d’ERC, JxCat i la CUP. La resta de grups han votat en contra.

Alsina ha defensat el megraprojecte dels JJOO perquè “obre un escenari tremendament positiu perquè al Pirineu passin coses i per ubicar-lo al món”, segons ha dit. Amb la convalidació del decret es posen les bases legislatives per organitzar la consulta amb la participació de les persones afectades, “que viuen al Pirineu”. Alsina, ha afegit que “el Govern es pren molt seriosament el mandat del Parlament per consensuar amb les comarques del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès la participació en el procés participatiu”. “Tècnicament estem preparats —ha afegit Alsina—, però la decisió la prendrà el president en els propers dies”.

La consellera ha assenyalat que l’èxit de la candidatura “dependrà molt directament que tota la població li doni suport ampli i s’il·lusioni amb el projecte”. Des del seu departament Alsina ha afirmat que es té la intenció d’impulsar un projecte de llei de participació que en processos semblants hi pugui haver una fase informativa, una fase participativa (per integrar idees) i finalment fer la consulta. “Per un tema de terminis no podem fer aquest procés participatiu per agafar idees i enriquir la candidatura, però es podrà produir més endavant quan s’hagi presentat si surt el ‘sí’ o quan s’hagi guanyat”, ha dit Alsina.

El Govern pren partit a favor del projecte. “En farem bandera i el Govern farà campanya pel ‘sí’ per convertir els Pirineus en centre d’esports de neu, pel ‘sí’ al desenvolupament sostenible, pel ‘sí’ al creixement econòmic com a sistema de millora de la vida de les persones”.

Dures crítiques de la CUP

La CUP ha aprofitat el debat per manifestar el seu desacord amb el projecte, tot i que ha donat suport al canvi legislatiu per poder fer la consulta. La diputada de la CUP Dolors Sabater ha dit “hi ha tres fantasmes que persegueixen aquesta consulta”, els quals ha demanat “esvair el més aviat possible”. Sabater ha afirmat que “sí o sí [la consulta] ha d’incloure a més dels Pirineus i l’Aran, el Solsonès, el Ripollès i el Berguedà” perquè “no fer-ho és fer trampa” i ha recordat que “ja es va aprovar una moció a favor de donar veu a aquests territoris”. Si això no passa, ha advertit, la CUP s’hi oposarà i també “el territori”.

Les diputades de la CUP Dolors Sabater i Eulàlia Reguant / EP

Els anticapitalistes també han denunciat “la perversió del procediment” perquè “no compleix cap principi ètic que vostès publiquen al web de Govern obert”. Sabater diu que no es compleixen els requisits d’informació, deliberació i procediment normal de qualsevol procés participatiu. “Com es pot fer una consulta sobre un projecte que no s’ha presentat? No hi ha informació.” La diputada anticapitalista ha dit que “és urgent un canvi radical en com el Govern està desplegant aquesta proposta: fins ara ni transparència, ni traçabilitat, ni deliberació, ni igualtat de les opcions”. Sabater ha demanat al Govern que “deixi de fer propaganda i xantatge” al territori i que “aclareixi què sotmetran a votació”.

La CUP també ha advertit que no es pot permetre que el Comitè Olímpic aigualeixi la pregunta que es plantegi a la consulta. “Ha de ser una pregunta clara i concisa i sinó serà un frau: no amaguin els JJOO darrere de plans estratègics, respectin el territori i la gent, que vol votar sobre una pregunta clara”. Sabater creu que el Govern està demanant a la ciutadania que “faci un acte de fe i que voti a priori sense cap projecte” sobre la taula sinó sobre “una idea abstracta de progrés”. La diputada cupaire ha dit que “pretenen validar la feina que no han fet” sobre un projecte al qual s’hi destinen diners públics des del 2010.

El PSC, en contra de la consulta

Qui no té dubtes sobre el projecte és el PSC, que s’ha posicionat en contra de fer la consulta. “No ens cal fer cap consulta, només s’ha de creure en el projecte i ara hauríem d’estar treballant per una candidatura sense dubtes i sense titubejar i no perdent el temps en modificar la llei de consultes: si s’està d’acord amb la candidatura l’hem de tirar endavant i amb convicció”, ha remarcat la diputada socialista Marta Moreta. Moreta també ha defensat fer la candidatura conjuntament amb l’Aragó. “No ens podem permetre perdre els Jocs Olímpics del 2030”, ha conclòs.

Per part d’ERC, Marta Vilalta ha defensat el canvi de la llei per tenir eines per fer la consulta i ha lamentat que es faci servir el debat sobre aquesta modificació per utilitzar-ho com a “arma política”. Vilalta ha dit que el que s’ha sotmès a votació no era qui podia participar en la consulta si no un millor mecanisme de participació.