Torrent avisa que el cas Pegasus “no acaba amb una reunió de 3 minuts” al Cercle

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha avisat el govern espanyol que no en tenen prou amb “una reunió de tres minuts a l’entrada del Cercle d’Economia”. Per això ha reclamat més explicacions al govern de Pedro Sánchez i ha advertit que “de moment no ha fet res”, pel que la situació continua igual. Ho ha dit en una entrevista al canal 3/24 on ha assegurat que “qui ha de moure fitxa és el govern espanyol” perquè és el responsable del CNI i els serveis secrets espanyols. “Cal transparència, assumpció de responsabilitats i garanties” per tal de recuperar confiances, que ara estan a zero, ha explicat el conseller d’Empresa i Treball en la mateixa línia que el que va dir recentment Pere Aragonès.

La curta trobada entre Sánchez i Aragonès al Cercle d’Economia / ACN

Torrent ha reiterat que l’escàndol de ciberespionatge contra una seixantena de líders independentistes no acaba amb una trobada entre Sánchez i Aragonès a l’entrada del Cercle. “El que cal és una reunió entre els dos màxims representants de les institucions, que se sàpiga tot i es pugui explicar tot”, ha exigit. En la mateixa línia, el conseller ha advertit que l’escàndol del Catalangate “necessita d’explicacions no només a porta tancada a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés”, sinó explicacions “públiques” i que “arribin a tothom”. “No hem estat espiats com a persones concretes sinó com a representants d’institucions. I això hauria de preocupar a tots els demòcrates, no només als independentistes”, ha avisat el conseller.

Exigeix saber “com, per què i qui” va donar l’ordre d’espiar-los

Per tot això, Torrent -com ja va fer aquest dijous el president del Govern- ha reclamat saber “com, per què i qui” va donar l’ordre d’espiar-los. El conseller ha deixat la porta oberta a conseqüències en el suport d’ERC al govern de Pedro Sánchez, que no té majoria absoluta i per tant necessita socis per garantir la governabilitat. “En funció de com vagi reaccionant l’Estat, nosaltres reaccionarem políticament. Les relacions estan a un nivell baixíssim, a zero”, ha conclòs.