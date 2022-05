Junqueras diu que viu “amb orgull” que els espiïn perquè ERC “pot guanyar”

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dissabte que viu “amb orgull” que els espiïn amb el malware isrealià Pegasus perquè si ho fan és perquè els republicans poden guanyar. “Ens espien, i què?”, ha dit el líder d’ERC, que considera que el que els republicans diuen en públic “és el mateix que el que diuen en privat”. Junqueras ho ha dit en una reunió de representants d’ERC que s’ha celebrat aquest dissabte a Reus amb la intenció de començar a preparar de forma seriosa les eleccions municipals del 2023. De fet, aquest divendres els republicans van confirmar Ernest Maragall com a alcaldable per la capital de Catalunya.

“Ens espien, ens persegueixen, ens empresonen, ens volen fer callar, ens volen prendre les cases on viuen els nostres fills. D’acord, ho fan, des de fa molt temps. Però d’urnes no en van agafar ni una”, ha presumit el president del partit. En aquest acte d’ERC també hi ha participat des de Suïssa la secretària general del partit, Marta Rovira, que ha assegurat que ERC és “l’alternativa” per tal de “transformar” la societat. En paral·lel, Rovira ha dit que “moltes vegades la sociovergència bloqueja el canvi” però els republicans ho evitaran.

L’advertència dels Comuns a ERC pel Catalangate

No només Junqueras ha parlat de l’espionatge i el paper d’ERC aquest dissabte. La líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha avisat els republicans que “si fa pagar el govern espanyol” pel cas Pegasus estarà “perjudicant la gent i beneficiant el PP”. Des del consell nacional dels Comuns a la seu del partit a Barcelona que es celebra aquest dissabte, Albiach ha instat els republicans a evitar repetir “el mateix error” que segons ella van cometre en votar en contra de la reforma laboral, que finalment es va aprovar per l’error d’un diputat del PP que es va confondre i va acabar votant afirmativament.

En paral·lel, Albiach ha assenyalat que “cal saber tota la veritat abans d’assenyalar amb el dit” el govern espanyol. Els Comuns creuen que la crisi provocada pel cas d’espionatge que va destapar The Citizen Lab no pot “tancar-se en fals”, pel que cal una investigació policial i política a més de la reforma de la llei franquista de secrets oficials. Només així, ha advertit, es podran “depurar responsabilitats”.

La líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, durant el consell nacional del partit / ACN

Junts reclama als republicans que trenquin amb el PSOE

Fins i tot Junts per Catalunya s’ha pronunciat sobre ERC aquest dissabte. La portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha exigit als republicans que trenquin amb el PSOE i comencin a treballar amb Junts per traçar el camí cap a la independència. Junts creu que ha arribat el moment que els republicans “certifiquin” que la taula de diàleg amb el govern espanyol “no ha tingut cap resultat” i per tant ha sigut una “pèrdua de temps”.

“Farem una estratègia conjunta molt més valenta, perquè parlar sabem tots però la gent ens ha votat per a fer la independència i això no es fa parlant amb qui mai en la vida permetrà que Catalunya sigui independent”, ha reblat Nogueras. “Toca ser rigorosos i seriosos i deixar de ser socis del PSOE per començar a treballar amb els socis que sumin per la independència”, ha exigit.