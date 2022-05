Junqueras no es creu la versió de la Moncloa sobre Pegasus

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha exigit aquest dilluns que el govern espanyol “assumeixi les responsabilitats que es deriven” del cas Pegasus. En una compareixença excepcional a la seu d’ERC a Barcelona, Junqueras ha insistit en què la Moncloa no es pot escapar d’una reacció més ferma després de l’esclat de l’escàndol. El líder republicà ha insistit que el govern espanyol “ha ordenat, ha permès i ha reconegut” l’espionatge contra independentistes i ha d’assumir responsabilitats, “també en el cas que no hagi pogut evitar espionatge al propi president espanyol, en el supòsit que el que han anunciat sigui veritat”.

Junqueras ha advertit que si l’anunci forma part “d’una cortina de fum” torna a ser “un error” del govern espanyol. El líder d’ERC ha dit que “mentre el govern espanyol no assumeixi aquesta responsabilitat, la confiança que ha malmès” no es pot reconstruir. “Quina confiança li podem atorgar al govern espanyol? Ha passat de negar que hi hagués espionatge a afirmar que si n’hi havia és perquè ens ho mereixem? Aquests girs en el relat, que permanentment estan intentant construir per tal d’evitar la responsabilitat, quina credibilitat pot tenir?”, ha insistit.

Tot i el qüestionament de la versió que ha ofert el cas la Moncloa, Junqueras ha mantingut la seva defensa del diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol, tot i que ha reconegut que la taula de diàleg en aquests moments està aparcada per culpa del Catalangate. El líder d’ERC ha dit que el seu partit romandrà “aferrat a la bandera del diàleg” perquè pensa que així qui acumula “capital polític” és l’independentisme mentre que el govern espanyol la perd.

Desconfiança sobre els informes del CNI

El líder d’ERC ha abundat en qüestionar les informacions que ha donat el govern espanyol perquè considera que els informes prové d’un organisme que forma part del CNI. Junqueras ha apuntat que ERC desconfia de la informació que el propi govern espanyol ha aportat referint-se a un aparell propi de l’estat. “Ens mereixen més confiança òrgans independents de prestigi internacional”, ha comentat Junqueras. El líder d’ERC també s’ha preguntat “quin ha estat el paper de la Fiscalia” en aquest afer d’ençà que es va fer públic.

L’anunci del govern espanyol no sembla introduir massa canvis en la posició d’ERC en el cas Pegasus. Junqueras ha reiterat que el partit continua on estava fa una setmana. El suport dels republicans al Congrés dels Diputats està ara per ara tocat i no està garantit, ha advertit Junqueras: “Dependrà de l’actitud del govern espanyol en aquest àmbit i en tots els àmbits, si el govern espanyol es posa en sintonia en la defensa dels drets dels ciutadans, ens hi podrem entendre”.

Justament fa deu dies que Junqueras es va mostrar crític amb el govern espanyol per la seva gestió sobre l’espionatge. El líder d’ERC va afirmar que els independentistes han estat víctimes del Catalangate que els “ministres al govern han permès, han tolerat o no han impedit”. En una entrevista de ‘La Vanguardia’, Junqueras ha defensat que Pedro Sánchez ha de reconstruir la confiança, “la que ha perdut davant la societat catalana i davant dels que creuen que la negociació és un instrument legítim i útil”. El Govern català precisament va anunciar la setmana passada que havia aprovat l’estudi d’accions judicials i un altre seguit de mesures a causa del cas Pegasus. L’executiu català també va aprovar restringir al màxim les relacions amb el govern de l’Estat.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños | Europa Press

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha denunciat aquest dilluns que els telèfons mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estat infectats amb el programa Pegasus. Segons ha revel·lat Bolaños, les intrusions s’han detectat en el curs d’una verificació rutinària del Centre Criptològic Nacional (CCN) dels mòbils del govern espanyol. El ministre ha explicat que Sánchez va ser espiat en dues ocasions el maig del 2021 i Robles en una al juny del mateix. “No hi ha proves que hi hagi hagut intrusions posteriors”.

El govern espanyol denuncia que és víctima d’espionatge

El govern espanyol ha defensat que les infeccions amb Pegasus dels mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tenen res a veure amb l’acció d’organismes estatals. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha estat taxatiu: els atacs provenen “d’àmbits aliens a organismes estatals i fora de la llei” o en altres paraules “intervencions il·lícites i externes”. Bolaños s’ha esforçat en defensar la versió que exculpa qualsevol organisme estatal d’haver espiat ciutadans i polítics. Segons TVE, Bolaños no ha descartat en conversa informal amb periodistes, després de la roda de premsa, que l’atac provingués d’un altre país o d’una organització multinacional.

L’independentisme ha reaccionat amb escepticisme i desconfiança a l’anunci de la Moncloa. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha retret al govern espanyol que hagi esperat a veure’s esquitxada pel cas Pegasus “per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i investigar-ho“.