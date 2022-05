L’independentisme reacciona amb escepticisme a l’espionatge a Sánchez

L’independentisme ha reaccionat amb escepticisme i desconfiança a l’anunci de la Moncloa denunciant l’espionatge dels mòbils de Pedro Sánchez i de Margarita Robles amb Pegasus a mitjans del 2021. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha estat dels primers a reaccionar i ha retret a la Moncloa que hagi esperat a veure’s esquitxada pel cas Pegasus “per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i investigar-ho“. Puigdemont també ha criticat les dues vares de mesura del govern espanyol. “Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració”.

La Moncloa ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president del Govern i de la ministra de defensa per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho. Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 2, 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha criticat la Moncloa per haver-se posat de perfil les últimes dues setmanes. “Quan l’espionatge massiu és contra les institucions catalanes i l’independentisme, silenci i excuses. Avui, tot són presses. Cal assumir responsabilitats ja”, ha exigit. “Continua sent urgent una investigació a fons amb una supervisió independent i l’assumpció de responsabilitats. El govern espanyol va tard”.

Tot espionatge polític és d'extrema gravetat. Fa dies que ho denunciem sense obtenir explicacions del govern espanyol. Quan l'espionatge massiu és contra les institucions catalanes i l'independentisme, silenci i excuses. Avui, tot són presses. Cal assumir responsabilitats ja. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 2, 2022

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat no desviar l’atenció de “l’espionatge massiu i il·legal sobre tot el moviment independentista” i ha exigit al govern espanyol que “lluny de possibles coartades”, el que ha de fer és assumir “responsabilitats polítiques”. Una interpretació similar ha fet l’encara secretari general de Junts, Jordi Sànchez: “Que Sánchez hagi estat espiat no treu cap motiu per seguir pensant que les clavegueres de l’estat espanyol es troben darrera del Catalangate. En tot cas, avui queda certificat l’espionatge contra l’independentisme“.

És evident que l'estat espanyol ha dut a terme un espionatge massiu i il·legal sobre tot el moviment independentista. Per això, i lluny de possibles coartades, exigim responsabilitats polítiques. I pel bé de la democràcia, cal la màxima transparència per esclarir tots els fets. — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 2, 2022

Que @sanchezcastejon hagi estat espiat no treu cap motiu per seguir pensant que les clavegueres de l’estat espanyol es troben darrera del #catalangate. En tot cas avui queda certificat l’espionatge contra l’independentisme. Més que mai comissió independent d’investigació. — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) May 2, 2022

ERC i la CUP, molt escèptics

Per la seva banda, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha posat en dubte les acusacions del govern espanyol. “La Moncloa diu que la Moncloa ha estat espiada per la Monlcoa amb Pegasus que té la Moncloa. Ara, les responsabilitats polítiques no les prendrà la Moncloa”, ha dit amb ironia. El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran també s’ha mostrat molt escèptic. “Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l’atenció cap a l’estranger? O bé el mateix CNI espiant “per la unitat d’Espanya”? En qualsevol cas: cal una comissió d’investigació urgent per esclarir tots els fets”.

Moncloa diu que Moncloa ha estat espiada per la Monlcoa amb #Pegasus que té la Moncloa@desdelamoncloa @NewYorker @citizenlab

Ara, les responsabilitats polítiques NO les prendrà Moncloa#CatalanGate — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) May 2, 2022

Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l’atenció cap a l’estranger? O bé el propi CNI espiant “per la unitat d’Espanya”? En qualsevol cas: cal una comissió d’investigació urgent per esclarir tots els fets.#CatalanGate — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) May 2, 2022

El portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha optat per publicar el famós vídeo de la comissió parlamentària del cas Kitchen on l’ex-número dos de la Policia Nacional, Eugenio del Pino, reconeix que ho faria “tot” per Espanya. Quan el republicà li va demanar que especifiqués, Del Pino va afegir que “tot és tot”.

22'' que lo explican todo: pic.twitter.com/AEuXbbmNFT — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 2, 2022

L’espionatge a Sánchez, en mans de la justícia

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha avançat aquest dilluns que el govern espanyol ha posat en mans de la justícia l’espionatge dels mòbils de Sánchez i Robles, que haurien estat infectats en almenys tres ocasions entre el maig i el juny del 2021, just abans de l’aprovació dels indults als presos polítics. Bolaños ha assegurat que una verificació rutinària del Centre Criptològic Nacional (CCN) ha detectat les intrusions i ara faran una anàlisi de la resta de mòbils del govern per buscar rastres de Pegasus.

La Moncloa està convençuda que l’espionatge al president del govern i a la ministra de Defensa prové d’institucions “alienes” a l’estat. Bolaños ha reiterat que el CNI sempre actua sota autorització judicial i ha evitat donar més informació fins que la justícia iniciï la seva investigació de la denúncia presentada pels afectats.