Moncloa situa els autors de l’espionatge en àmbits “externs” a l’Estat

El govern espanyol ha defensat que les infeccions amb Pegasus dels mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tenen res a veure amb l’acció d’organismes estatals. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha estat taxatiu: els atacs provenen “d’àmbits aliens a organismes estatals i fora de la llei” o en altres paraules “intervencions il·lícites i externes”. Bolaños s’ha esforçat en defensar la versió que exculpa qualsevol organisme estatal d’haver espiat ciutadans i polítics. Segons TVE, Bolaños no ha descartat en conversa informal amb periodistes, després de la roda de premsa, que l’atac provingués d’un altre país o d’una organització multinacional.

Aquestes explicacions del govern espanyol arriben en un moment en què el seu crèdit internacional perilla després que hagi esclatat el cas d’espionatge Catalangate, amb més de 60 personalitats de l’independentisme espiades. Tot i que ha explicat que la Moncloa ha posat tota la informació a mans de la justícia perquè “s’aclareixin els fets”, el govern espanyol deixa el CNI fora de l’equació. Pegasus és, però, un programa que en principi només poden adquirir els governs per la lluita contra el terrorisme i el narcotràfic.

“Tenim l’absoluta seguretat que és una infecció externa perquè Espanya és una democràcia i aquí totes les intervencions es fan a través d’organismes oficials i per autorització judicial”, ha dit Bolaños, intentant esvair sospites al voltant del Centre Nacional d’Intel·ligència. “No tenim cap dubte que és una infecció externa”, ha insistit. Ara bé, no ha respost quan se li ha preguntat si l’atac podia provenir d’un altre país.

El govern espanyol refusa fer “suposicions”

Bolaños no ha aprofundit en suposicions sobre l’autoria de l’espionatge o la qüestió pel qual podrien estar motivats. “Hi ha una investigació en marxa i avui compartim fets que són contrastats, no suposicions, fets d’enorme gravetat fets fora de la llei”, ha remarcat el ministre de la Presidència. El govern espanyol emmarca el cas Pegasus en un problema que afecta ja més d’una vintena de països.

Segons el govern espanyol, els informes tècnics que ha fet un òrgan del propi CNI, el Centro Criptológico Nacional, indiquen que “no hi ha proves que s’hagin produït intrusions legals” amb Pegasus als telèfons de Sánchez i Robles. Els telèfons de la resta de membres del govern també se sotmetran a una investigació que està en curs. Ara el govern espanyol diu que implementarà mesures per “enfortir mecanismes de seguretat” i que serà eines que posarà a disposició de la resta d’institucions, també els “governs autonòmics”. “El govern serà inflexible amb qualsevol vulneració de drets fonamentals”, ha remarcat.

Amb el seu plantejament, el govern espanyol també sembla voler contrarestar les informacions sobre el Catalangate, que han tingut un impacte internacional destacat. “Treballem per aclarir els fets i garantir la privacitat de les persones, aquest és el compromís inequívoc del govern”, ha dit Bolaños. “Espanya és una democràcia plena amb totes les garanties, homologable als països del nostre entorn”, ha reblat. La Moncloa canvia de discurs dues setmanes després que esclatés l’escàndol del Catalangate, davant del qual no va activar cap mesura immediata.

Pegasus, escàndol internacional

El Catalangate va ser destapat per la revista nord-americana The New Yorker fent públics informes elaborats per un centre universitari, el Citizen Lab de la Universitat de Toronto. Quan es va destapar aquest cas el govern espanyol es va limitar a negar qualsevol vinculació amb el cas d’espionatge. L’independentisme va fer una roda de premsa unitària a Brussel·les per denunciar el “joc brut” contra el moviment i va anunciar un conjunt de querelles que s’han començat a presentar. Bolaños va viatjar a Barcelona per reunir-se amb Laura Vilagrà, però la trobada no va satisfer el Govern, que reclama explicacions.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate / Govern

La Comissió Europea, que considera “inacceptable” l’espionatge a ciutadans, periodistes i polítics europeus, s’ha desentès de qualsevol investigació i ha reclamat a l’estat espanyol que ho investigui. El Parlament Europeu debatrà sobre l’espionatge a eurodiputats amb el programa Pegasus, mentre en paral·lel hi ha una comissió especial que investiga l’ús de programes espia per part dels estats europeus contra els seus propis ciutadans.