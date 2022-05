Junts assenyala Marlaska i diu que el CNI és només “la punta de l’iceberg”

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha assegurat que el Ministeri de Defensa i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) són només “la punta de l’iceberg” del cas Pegasus. La portaveu de Junts considera que és “molt curiós” que no s’hagi parlat del ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha exigit saber si des del seu ministeri també es van fer escoltes. En una entrevista a Ràdio Nacional Nogueras ha insistit que l’espionatge polític que ja afecta més d’una seixantena de líders independentistes en el que es coneix com Catalangate és “intolerable” a la Unió Europea.

Nogueras ha exigit al govern espanyol que desclassifiqui tota la informació que la directora del CNI, Paz Esteban, va mostrar dijous a la Comissió de Secrets Oficials. La portaveu de Junts ha evitat confirmar si Pere Aragonès està entre els espiats que ha reconegut el CNI. Aquest dijous Esteban va mostrar els documents d’onze escoltes més autoritzades pel Tribunal Suprem, però amb els noms dels afectats tatxats. El president Pere Aragonès va exigir que es desclassifiqui l’informe on suposadament el jutge del Suprem autoritza a espiar-lo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va emplaçar Aragonès a una reunió oficial després que aquest li advertís que la situació és molt greu.

Nogueras ha vinculat les escoltes del CNI amb el govern espanyol: “El que és segur és que la directiva d’intel·ligència a través de la qual opera el CNI està signada pel president del govern espanyol i els seus objectius i missions els marca el govern”.

“Curiós” que Marlaska passi desapercebut

La portaveu del CNI ha demanat posar el focus en el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè resulta “molt curiós” que “no se’n parli” mentre totes les mirades s’han fixat en la ministra de Defensa, Margarita Robles. El departament de Marlaska, ha dit, “té capacitat per a investigar i fer altres coses”, pel que no pot passar desapercebut. “Hi ha unitats d’Interior que poden fer-ho i jo vull saber si també ho han fet”, ha explicat Nogueras, que aquest dijous va assistir a la comissió amb Paz Esteban.

Exigeix a ERC trencar amb el PSOE

En paral·lel, Nogueras ha exigit a ERC que trenqui amb el PSOE i comenci a treballar amb Junts per a aconseguir la independència. Segons la portaveu de Junts al Congrés els republicans haurien de “certificar” la defunció de la taula de diàleg perquè “no ha tingut cap resultat” i ha estat una “pèrdua de temps”. “Farem una estratègia conjunta molt més valenta, perquè parlar sabem tots però la gent ens ha votat per a fer la independència i això no es fa parlant”, ha assegurat abans d’afegir que no s’aconseguirà la independència “parlant amb qui mai en la vida permetrà que Catalunya sigui independent”. “Toca ser rigorosos i seriosos i deixar de ser socis del PSOE per començar a treballar amb els socis que sumin per la independència”, ha demanat.

Sobre les possibilitats que continuï la legislatura en cas que ERC deixi de ser soci del PSOE, Nogueras s’ha desmarcat i ha assegurat que això depèn del govern espanyol, a qui “li costa assumir” que no compta amb majoria absoluta. Tot i això la portaveu de Junts ha recordat que quan ERC no ha donat suport a Sánchez aquest els ha pogut aprovar gràcies a Ciutadans o a l’abstenció de Vox. Si ERC trenca amb el govern espanyol, ha admès, aquest ho tindrà complicat perquè no té “estabilitat”. “Això és culpa del govern espanyol, que li ha pres el pèl a molta gent i ara estem així. Ja veurem que passa”, ha sentenciat.