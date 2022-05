Primera denúncia contra Rufián per revelar secrets oficials

La Fiscalia adscrita a la Segona Sala del Tribunal Suprem ha rebut la primera denúncia per revelar secrets oficials. Gabriel Rufián, portaveu d’ERC es podria enfrontar a una denúncia per explicar els secrets d’Estat que es van desvetllar durant la comissió de secrets del Congrés. L’entitat que ha presentat la denúncia ha estat l’associació Manos Limpias, que ha acusat Rufián d’explicar aquells secrets que el CNI no volia que sortissin de la comissió.

Aquest divendres, el sindicat ha anunciat que denunciava al portaveu d’ERC per explicar allò que s’havia dit a la comissió de secrets. La denúncia fa al·lusió expressa a les paraules que Rufián va pronunciar en una entrevista a TV3 al final de la compareixença de Paz Esteban, directora del CNI, a la cambra baixa i en les quals hauria revelat que, en paraules textuals, “Les escoltes, així com les infeccions amb Pegasus a Sánchez i Margarita Robles, tenien dos possibles noms, una nació estrangera o elements descontrolats de la seguretat de l’estat”, va apuntar el dirigent. Aquestes declaracions, són les que Manos Limpias creu que haurien estat una revelació il·legal.

La secretària d’Estat directora del Centre Nacional d’Intel·ligència, Paz Esteban, el dia de la seva presa de posessió/EP

De fet, el secretari general de la associació, Miguel Bernadel ha explicat que han obert el procés de denúncia perquè es determini si les revelacions de Rufián suposen un “seriós, real i greu perjudici per a la credibilitat de les institucions de l’Estat”. Per a Manos Limpias és “obvi el perjudici per al CNI, el Ministeri de Defensa, el Ministeri de l’Interior i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat”, ha recordat Bernadel.

Les al·legacions de Rufián

Gabriel Rufián no ha fet declaracions sobre aquestes acusacions, però sí va destacar que “era informació rellevant i interpretable”. En aquest sentit, el portaveu d’ERC va comentar en el seu compte de Twitter que les seves paraules havien estat una interpretació personal del que havia dit la directora del CNI a la comissió i que en cap cas estava posant paraules en boca de ningú.

Tot i això, Manos Limpias segueix creient que hi ha un delicte tipificat darrere de les declaracions de Rufián. Una opinió que també comparteix el partit de Ciutadans qui aquest divendres també ha anunciat que vol portar Rufián davant del Congrés perquè doni explicacions sobre les seves declaracions. En aquest sentit, la formació taronja vol demanar que la Mesa de Congrés sancioni al portaveu d’ERC privant-li d’alguns dels seus privilegis com a diputat.