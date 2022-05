Rufián alerta el PSOE que Pegasus “es pot carregar la legislatura”

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat el PSOE que l’espionatge “es pot carregar la legislatura” i ha opinat que “no està avaluant adequadament la magnitud” de la qüestió. En roda de premsa aquest dimarts a la cambra baixa, Rufián ha defensat que “no és normal” que un Estat reconegui l’espionatge de les “dues persones que haurien d’estar protegides”, però que alhora els socialistes votin en contra d’una comissió d’investigació al Congrés. “Crec que no són conscients de les conseqüències d’aquest vot. Qui cregui que això es taparà i no es pot carregar la legislatura no està avaluant adequadament la magnitud del que tenim davant”, ha dit.

Rufián ha afirmat que “la seva credibilitat és zero” quan no donen suport a la comissió d’investigació, que es vota aquest dimarts a la Junta de Portaveus. També ha insistit que la situació de la ministra de Defensa, Margarita Robles, és “insostenible”. El portaveu d’ERC al Congrés ha dit que entén “l’escepticisme” sobre la qüestió, però ha dit que “li és igual que sigui una cortina de fum”. Per a Rufián, el que cal igualment són “explicacions” i que “s’assumeixin responsabilitats”. Rufián també ha afirmat que no li cal comprovar si el seu telèfon mòbil està intervingut perquè fa temps que ho dona per fet.

El govern espanyol descarta la comissió d’investigació de Pegasus

Precisament el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit aquest dimarts a la Cadena SER que el govern espanyol “no sap” qui hi ha darrere de l’espionatge al president del govern espanyol i la ministra de Defensa del maig i el juny del 2021, però “assegura” que no n’és responsable cap organisme institucional i que s’ha de forma il·legal, informa l’agència ACN. Bolaños ha descartat que s’assumeixin per ara responsabilitats polítiques perquè cal primerament “esclarir què ha passat”. També ha descartat per ara que el PSOE voti a favor de crear una comissió d’investigació al Congrés. “Hem donat suport a la creació de l’òrgan al Congrés que té les competències, que és la comissió de secrets oficials, i allà compareixerà la directora del CNI”.

Segons el ministre de la Presidència, fer una comissió d’investigació al Congrés no aportaria cap informació destacada ni tampoc creu qeu tingués cap utilitat. “No tindria cap sentit, perquè la gent que sabés alguna cosa no podria parlar a l’empara de la llei de secrets i de la llei del CNI, de manera que només parlarien els que no en saben”, i “per tant l’òrgan que ha d’investigar i conèixer això és la comissió de secrets oficials”. L’independentisme, principal afectat pel ciberespionatge, ha reclamat a govern espanyol una comissió d’investigació.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras / ACN

Les revelacions sobre Pegasus van fer que ahir comparegués el president d’ERC, Oriol Junqueras. El republicà va exigir aquest dilluns que el govern espanyol “assumeixi les responsabilitats que es deriven” del cas Pegasus. En una compareixença excepcional a la seu d’ERC a Barcelona, Junqueras va insistir en què la Moncloa no es pot escapar d’una reacció més ferma després de l’esclat de l’escàndol. El líder republicà va remarcar que el govern espanyol “ha ordenat, ha permès i ha reconegut” l’espionatge contra independentistes i ha d’assumir responsabilitats, “també en el cas que no hagi pogut evitar espionatge al propi president espanyol, en el supòsit que el que han anunciat sigui veritat”.

Junqueras va advertir que si l’anunci forma part “d’una cortina de fum” torna a ser “un error” del govern espanyol. El líder d’ERC va dir que “mentre el govern espanyol no assumeixi aquesta responsabilitat, la confiança que ha malmès” no es pot reconstruir. “Quina confiança li podem atorgar al govern espanyol? Ha passat de negar que hi hagués espionatge a afirmar que si n’hi havia és perquè ens ho mereixem? Aquests girs en el relat, que permanentment estan intentant construir per tal d’evitar la responsabilitat, quina credibilitat pot tenir?”, ha insistit.