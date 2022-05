L’independentisme redobla pressió sobre el govern espanyol pel cas Pegasus

L’independentisme ha aprofitat l’anunci per sorpresa aquest dilluns del govern espanyol sobre el presumpte espionatge amb Pegasus al president Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles per redoblar la pressió sobre la Moncloa. Els independentistes consideren l’executiu espanyol culpable de l’espionatge sigui “per acció o per omissió” i recorden que en els dos casos el govern de Sánchez tindria responsabilitats en el ciberatac contra 65 persones relacionades amb el moviment independentista, entre polítics, advocats, activistes i periodistes.

Les revelacions del govern espanyol han tingut un efecte bumerang perquè l’independentisme ha rellançat les seves crítiques pel cas Pegasus, reiterades des de fa dues setmanes amb un destacat ressò internacional. De tota manera, tot i que els partits independentistes i el Govern han endurit el discurs, no s’han anunciat més accions per aconseguir que el govern espanyol respongui a les demandes per aclarir els fets.

Pegasus desgasta la imatge internacional d’Espanya

La seqüència amb què el govern espanyol ha comunicat públicament que Sánchez i Robles han estat espiats amb Pegasus permeten abonar la tesis de la “cortina de fum” en un moment en què el cas està està desgastant la imatge internacional de l’Estat espanyol, posat en el centre d’un escàndol d’abast internacional. Però, a més, l’escàndol està complicant la legislatura amb la generació de turbulències entre els dos socis de govern i les aliances parlamentàries a Madrid.

En el flanc internacional, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha comentat que les revelacions que ha decidit fer la Moncloa, a qui se li suposa la intenció de diluir les crítiques del Catalangate posant-se també en el paper de la víctima, posen el govern espanyol en “un embolic” perquè “no tindrà més remei que investigar i col·laborar amb el Parlament Europeu, i depurar responsabilitats”. En cas contrari, afegeix Puigdemont, “la seva denúncia no serà creïble”.

En la mateixa línia que Puigdemont, el portaveu de JxCat, Josep Rius, ha declarat que el fet que Sánchez aparegui ara coma víctima de Pegasus no li resta ni un bri de responsabilitat sobre el Catalangate. “Que Pedro Sánchez sigui víctima no l’eximeix de donar explicacions. O hi ha incompetència o hi ha complicitat”, ha dit. Si el partit de Puigdemont no veia raons per mantenir el diàleg amb la Moncloa, ara en té menys, de manera que finalment sintonitza parcialment amb ERC, que tampoc creu que ara hi hagi condicions per dialogar.

Junqueras denuncia la doble vara de mesurar en el cas Pegasus

De fet, el propi president d’ERC, Oriol Junqueras, ha estat el responsable de sortir davant dels mitjans aquest dilluns per fer la valoració del partit sobre les revelacions de la Moncloa. El líder republicà ha aprofitat per deixar a la vista les contradiccions que es desprenen de l’anunci del govern espanyol. Després de dues setmanes de menystenir les denúncies fetes per l’independentisme, la Moncloa decideix engegar la maquinària per defensar-se del ciberespionatge.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, compareix pel cas Pegasus / ACN

“Per què el Gobierno va a la justícia quan l’espien a ell i, en canvi, no pren cap iniciativa quan els espiats són uns altres? On és la resposta de l’Estat espanyol quan els espiats són independentistes, advocats i periodistes?”, s’ha qüestionat el president d’ERC. En la seva compareixença a la seu d’ERC, Junqueras ha advertit sobre aquesta doble vara de mesurar i del fet que el cas revela que ningú a l’estat espanyol té ara mateix garanties de no haver estat espiat o que no l’estiguin espiant.

El Govern eleva el to pel cas Pegasus

Les novetats en el cas Pegasus a l’estat espanyol han motivat també una compareixença excepcional i urgent de la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja. Després que el president, Pere Aragonès, expressés a través de Twitter la seva valoració, la portaveu ha sortit amb una declaració carregant les tintes contra el govern espanyol: “Què hi ha darrere de tanta porqueria?”, ha arribat a dir Plaja, enmig d’una denúncia per la desigualtat en la defensa de drets fonamentals que ha posat al descobert l’anunci del govern espanyol. Pegasus “se’ls ha escapat de les mans”, ha reblat la portaveu.

Mentre el Catalangate no ha motivat cap acció contundent, els presumptes atacs al president espanyol i la ministra de Defensa han fet que finalment es decidissin a portar el cas davant de la justícia. En la mateixa línia que Plaja, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, també ha aprofitat per carregar contra la Moncloa: “Han perdut el control absolutament”.

Pegasus, el paral·lelisme entre El Salvador i Espanya

Per la seva banda, Òmnium Cultural, que ha presentar ja la querella pel cas Pegasus, ha publicat un fil a Twitter en què estableix un paral·lelisme entre el que ha fet el govern espanyol i el de El Salvador. El govern del país centre-americà també es va veure envoltat per la polèmica de ciberespionatge i va passar de negar els fets, a reconèixer l’ús del programari i finalment a anunciar que també havien estat víctimes del programa israelià.

El que avui ha fet el govern espanyol no ha estat gaire original… 🥱



El govern d'El Salvador va fer exactament el mateix en el seu escàndol d'espionatge amb #Pegasus 👇 — Òmnium Cultural (@omnium) May 2, 2022

Més enllà de les crítiques de l’independentisme, Pedro Sánchez s’enfronta també a la petició del seu soci de govern, Unidas Podemos, perquè s’aclareixin els fets. La vicepresidenta del govern espanyol Yolanda Díaz ha advertit que una investigació sobre Pegasus és “vital” i que cal que “depurin de manera àgil i efectiva responsabilitats”. Des de Catalunya, el portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha dit que el ciberespionatge és obra d'”un estat profund que s’ha emancipat de la llei i ha entrat en guerra bruta contra la democràcia”. De fet, també des del comuns, Jaume Asens ha expressat el temor que la llista d’espiats creixi i entre aquests hi hagi polítics del seu espai polític.