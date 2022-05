Aragonès critica el gir de Moncloa pel cas Pegasus: “Avui tot són presses”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat el gir de la Moncloa en la seva actitud respecte al cas Pegasus després que hagi denunciat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estat espiats amb el programa espia. “Avui tot són presses”, ha dit Aragonès en un fil de Twitter. “Tot espionatge polític és d’extrema gravetat. Fa dies que ho denunciem sense obtenir explicacions del govern espanyol. Quan l’espionatge massiu és contra les institucions catalanes i l’independentisme, silenci i excuses. Avui, tot són presses. Cal assumir responsabilitats ja”.

Aragonès ha retret al govern espanyol la “doble vara de mesurar” i, lluny d’acceptar les explicacions de la Moncloa, ha exigit una investigació per esclarir l’espionatge massiu a l’independentisme, que podria afectar ja a més de 200 persones. “Continua sent urgent una investigació a fons amb una supervisió independent i l’assumpció de responsabilitats. El govern espanyol va tard. Per acció o per incompetència queden moltes preguntes per respondre”.

La doble vara de mesurar de la Moncloa

“Sé què és sentir-se espiat, sentir vulnerada la teva intimitat i la teva acció política. No ho desitjo a ningú”, ha afegit. “Però la doble vara de mesurar és evident. Contra l’independentisme tot s’hi val. Continuem determinats per anar fins al final”. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha fet una interpretació similar i carregat amb duresa contra l’executiu de Pedro Sánchez. “La Moncloa ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president del Govern i de la ministra de defensa per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho”, ha etzibat. “Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració”.

Segons la Moncloa, el mòbil de Pedro Sánchez va ser infectat en dues ocasions durant el mes de maig del 2021, just abans de l’aprovació dels indults dels presos polítics. En la primera infecció el programa espia va poder descarregar 2,6 GB d’informació del mòbil de Sánchez, mentre que en la segona es van filtrar 130 MB més. Malgrat tot, fonts del govern espanyol descarten que l’espionatge al mòbil del president espanyol suposi una bretxa de la seguretat nacional perquè Sánchez evita tenir informació confidencial al seu telèfon.

Junqueras no es creu a la Moncloa

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat al govern espanyol que “assumeixi responsabilitats” pel cas Pegasus. Junqueras creu que la Moncloa és responsable d’haver “ordenat, permès i reconegut” l’espionatge massiu contra l’independentisme i ha advertit que si el suposat espionatge a Pedro Sánchez és “una cortina de fum”, serà un nou “error” del govern espanyol. “En el cas que no hagin pogut evitar l’espionatge al mateix president espanyol, en el supòsit que el que han anunciat sigui veritat”, també han d’assumir responsabilitats.

“Quina confiança li podem atorgar al govern espanyol? Ha passat de negar que hi hagués espionatge a afirmar que si n’hi havia és perquè ens ho mereixem? Aquests girs en el relat, que permanentment estan intentant construir per tal d’evitar la responsabilitat, quina credibilitat pot tenir?”, ha insistit. Junqueras ha explicat que ERC continua apostant pel diàleg amb el govern espanyol, però ha repetit que el suport dels republicans al Congrés dels Diputats penja d’un fil. “Dependrà de l’actitud del govern espanyol en aquest àmbit i en tots els àmbits, si el govern espanyol es posa en sintonia en la defensa dels drets dels ciutadans, ens hi podrem entendre”.