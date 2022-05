Puigneró diu que l’estat espanyol “ha perdut el control” en el cas Pegasus

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró ha explicat que la situació del govern espanyol amb el cas Pegasus ja és insostenible. De fet, ell mateix ha assegurat que “la situació se’ls escapa de les mans i han perdut el control absolut”. D’aquesta manera, ell mateix ha insistit en la necessitat d’una investigació a fons des d’Europa per intentar trobar els culpables. “Un país europeu no es pot permetre aquest escàndol”, ha afirmat el vicepresident.

En unes declaracions aquest dilluns a TV3 Puigneró ha apuntat que el Govern prepara, per a les properes setmanes i mesos una investigació interna sobre eines perquè els alts càrrecs “acabin de fer net”, per evitar més ciber-espionatge. En aquest sentit, el conseller de Polítiques Digitals ha assegurat que a partir d’ara començaran a buscar més seguretat per protegir les bases de dades del Govern, ja que aquest cas d’espionatge massiu no es pot tornar a produïr.

La ministra de Defensa, Margarita Robles

A més el mateix conseller Puigneró ha reiterat la necessitat d’investigar el cas, ja que han de torbar els responsables i fer-los respondre davant de la justícia. “És necessària una investigació independent i internacional”, ha dit ell fent referència a la necessitat de demanar a Europa que participi en l’investigació per poder treure’n l’aigua clara de tot el cas.

El cas de la Moncloa

Les declaracions de Puigneró han estat aquest dilluns després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez i la ministra de defensa, Margarita Robles també han afirmat que estat espiats amb el mateix programa Pegasus que van ser espiats els líders independentistes. Unes declaracions que no han convençut als independentistes i que a la vegada han dit que “no canvien res”, ja que segueixen esperant que s’obri una investigació per trobar els culpables.

Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha donat per fet que l’espionatge d’aquests terminals és “il·lícit i extern”, situant així la intrusió en els telèfons “fora de l’ordenament jurídic” i “aliè als organismes de l’Estat”. El ministre ha explicat que ja han posat en coneixement de la justícia les informacions que han determinat la infecció amb Pegasus.