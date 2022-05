El Govern denuncia que a l’Estat “se li escapa de les mans” el cas Pegasus

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha comparegut de forma excepcional aquest dilluns per expressar una valoració de l’executiu català després de l’anunci per part el govern espanyol de l’espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez i Margarita Robles. Plaja ha assegurat que a l’Estat “se li escapa de les mans” aquest cas i ha reclamat una comissió d’investigació per aclarir els fets. “La gravetat del Catalangate i totes les derivades i conseqüències polítiques creixen cada dia que passa”, ha lamentat. L’independentisme ha reaccionat amb incredulitat sobre la versió que ha donat la Moncloa avui.

El Govern creu que si es confirma que Sánchez va ser espiat el fet seria “gravíssim” però “tan greu —abans que això es fés públic— és que s’hagi espiat els darrers quatre presidents de la Generalitat i dos presidents del Parlament, fins a 65 persones confirmades a dia d’avui entre càrrecs electes, periodistes i advocats, per defensar la independència de Catalunya”. L’executiu reitera la petició que es faci una investigació internacional i independent per verificar si hi ha més casos.

Pegasus, el pitjor cas d’espionatge a l’Estat

Plaja ha remarcat que el Catalangate “és el pitjor cas d’espionatge a l’estat espanyol” i ha denunciat que fins ara “ha estat incapaç de donar cap resposta convincent al respecte”. El Govern ha lamentat que fins i tot l’espionatge s’arribés a “justificar en seu parlamentària i ha recordat que “no hi ha cap altra solució vàlida que no sigui una investigació pública i independent que arribi al final del cas”. Des del Govern de la Generalitat reiteren que sigui “per acció o omissió” el responsable és el govern espanyol.

El Govern lliga el cas Pegasus amb “la lluita desfermada per l’Estat contra l’independentisme” i ha advertit “que no es queda aquí” perquè “si es confirmen” els fets que ha revelat el govern espanyol “també els esquitxa a ells com vam advertir”. “La lluita contra l’independentisme és l’inici de tot plegat, el ‘todo por la patria’, això està fent trontollar perillosament un sistema democràtic que ja estava malmès”, ha subratllat Plaja.

Els dubtes del Govern pel cas Pegasus

“Al govern espanyol se li escapa de les mans aquest cas i tenen pressa, les explicacions podrien ser el reconeixement d’aquest descontrol”, ha dit Plaja, abans de preguntar-se: “Què hi ha darrera de tanta porqueria?” Davant el “nou gir de guió”, Plaja ha comentat que “això no va de pel·lícules d’espies, estem davant d’uns fets excepcionals que estan fent trontollar el sistema democràtic de l’estat espanyol perquè afecta els drets del conjunt de la ciutadania; avui ningú pot estar tranquil a l’estat espanyol, ningú pot tenir certesa que les seves intimitats no han estat sent espiades”, ha indicat.

Plaja ha criticat que el govern espanyol expliqui avui que han estat espiats i que no saben per qui ni per què però que “tenen la certesa absoluta, que és un organisme extern”, mentre que abans “tot era incert”. La portaveu del Govern ha recalcat que “la gravetat dels fets és tan gran, que el govern espanyol no pot perdre més temps, cal construir una comissió d’investigació independent”. En opinió de Plaja, “les conseqüències polítiques del Catalangate ja no les podran evitar, veurem si posen més esforços en defensar els pilars de l’estat democràtic”.

D’altra banda, Plaja ha dit que el Govern es manté a l’espera perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es pugui reunir presencialment amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El Govern creu que cada dia que passa “la reunió és mes urgent”. Sobre la taula de diàleg, el Govern manté que “que no t’espiïn és una condició per la taula de diàleg” i en aquests moments no hi ha garanties.