La Moncloa veu bé una conversa Sánchez-Aragonès pel cas Pegasus

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha dit que el president espanyol, Pedro Sánchez, no tindria inconvenient en mantenir una conversa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tractar el cas Pegasus, perquè “parla habitualment amb tots els presidents autonòmics”. La Generalitat ha exigit aquest dimarts de nou una reunió més enllà d’una trobada informal, que es podria produir divendres al Cercle d’Economia.

La portaveu del govern espanyol ha insistit que a causa del Catalangate l’executiu espanyol ha detectat un atac “extern” als mòbils de Sánchez i de Margarita Robles. Malgrat els errors de seguretat, “en aquests moments” el president espanyol manté el suport dona “suport total” a Robles i a la directora del CNI, Paz Esteban. Tot i així, Rodríguez no ha tancat la porta a futures dimissions. “Estem en la fase de saber què ha passat i no podem passar a la següent fase sense saber-ho”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés dels Diputats / Europa Press

L’executiu espanyol manté que malgrat el Catalangate i el cas d’espionatge a Sánchez i Robles sempre ha fet “el que havia de fer i el que s’espera d’un Estat democràtic”, perquè “des del primer moment” ha “posat a l’Estat al servei d’aclarir les circumstàncies perquè tots puguem estar tranquils sobre el fet que l’Estat i els seus mecanismes funcionen”.

Pel que fa a un hipotètic trencament del suport d’ERC fruit del Catalangate, Rodríguez ha recordat que després de gestionar “moments molt durs” per la pandèmia i la crisi, aquest govern encara té “projectes molt importants com el desplegament dels fons europeus” que suposen “més llocs de treball, modernitat i cohesió dels territoris”. “Volem culminar aquesta feina”, ha sentenciat.

L’atac de Pegasus no ha estat descobert fins ara

Rodríguez ha assegurat que malgrat les actualitzacions de seguretat, el govern espanyol no ha descobert fins ara el cas d’espionatge al president espanyol i a la ministra de Defensa que haurien tingut lloc el maig el juny del 2021. “Tots els dispositius estan essent analitzats de forma permanent amb els mitjans de què es disposen”, i “les amenaces són per a tothom, també per a les administracions”, de manera que “estem reforçant les capacitats per donar respost a aquesta amenaça”, perquè “aquestes coses passen”.

Rodríguez també ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hagi posat en dubte la “casualitat” de l’aparició de l’espionatge a Sánchez just quan s’està posant al descobert el ‘Catalangate’. Ha criticat el que considera una manca de “responsabilitat institucional i de lleialtat” que al seu entendre qüestionen el canvi d’actitud del PP de Feijóo respecte al de Pablo Casado. “Als que han iniciat la campanya electoral, se’ls farà llarga”, ha dit.

El govern espanyol diu que és molt transparent en el cas Pegasus

En aquest marc, ha contraposat la “transparència” del govern de Pedro Sánchez amb l’actitud dels executius del PP respecte a casos de corrupció. “Mentre altres trencaven ordinadors, nosaltres ens posem a disposició de la justícia per aclarir-ho tot” i “apostem per la transparència perquè no tenim res a ocultar”.

ERC i la resta de socis d’investidura reclamen que s’assumeixin responsabilitats pels casos d’espionatge, però de moment l’executiu sosté que caldrà esperar a esclarir els fets. “És el moment d’aclarir el que ha passat, i quan es determini el que ha passat haurem de valorar que cal millorar, que cal canviar, i ho farem al moment oportú, però és molt important posar en valor l’exercici de transparència que és el que s’espera d’un govern democràtic”, ha manifestat.

Tanquen files amb Robles en el cas Pegasus

En aquest sentit, ha apuntat que “per descomptat, en aquests moments”, tant la ministra de Defensa, Margarita Robles, com la directora del CNI, Paz Esteban, disposen del suport del president del govern espanyol. En tot cas, no ha descartat dimissions en el futur. “Estem en la fase de saber què ha passat i no podem passar la següent fase sense saber-ho”.

L’executiu espanyol no informa per ara de si altres membres del govern espanyol han estat informats o de si té constància que els seus terminals no han estat atacats. “En aquests moments estem analitzant els telèfons dels membres de l’executiu actual, i estem reforçant les capacitats per a les CCAA, parlaments i ajuntaments”.

Segons Rodríguez, l’anàlisi dels terminals és “un tràmit complex perquè requereix temps físic”. “En el moment que acabi farem públic el resultat final, també per respecte al procediment judicial”. L’executiu diu que el CNI no té cap responsabilitat ni en el ‘Catalangate’ ni en l’espionatge a membres del govern. Rodríguez ha insistit que es tracta d’un “atac extern al marge dels mitjans de l’Estat i il·lícit, sense autorització judicial”.

Rodríguez ha evitat apuntar a possibles autors de l’espionatge al president espanyol, perquè “no podem parlar de futuribles”. Ha promès que el seu govern anirà fent pública la informació a mesura que l’obtingui, però ha insistit que ja s’ha constatat que és “un atac extern i il·lícit que hem posat en coneixement de la justícia”.