El Govern es personarà com a acusació popular en els processos pel Pegasus

El Govern ha autoritzat aquest dimarts la compareixença dels advocats de la Generalitat de Catalunya, com a acusació popular, per emprendre les accions legals oportunes en tots els procediments del cas Pegasus que se segueixin davant de la Fiscalia i dels tribunals relacionats amb el possible espionatge i intromissió en la privacitat, per mitjans tecnològics, de líders polítics, activistes socials, professionals i altres membres de la societat civil, ha anunciat en roda de premsa la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja.

Segons el Govern, l’Estatut estableix que els poders públics de Catalunya han de “promoure el ple exercici de les llibertats i els drets de la ciutadania i també han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; i que han de promoure, entre altres valors, el de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, i la justícia”.

Una actuació basada en el mandat de l’Estatut

L’executiu defensa a més que els poders públics també han de fomentar que les tecnologies de la informació es posin al servei de les persones i no afectin negativament els seus drets. A l’empara d’aquest mandat estatutari i al marge de les diferents querelles que les persones afectades presentin, la Generalitat ha decidit que es personarà com a acusació popular en tots els procediments que se segueixin en relació amb el CatalanGate.

El Govern en direcció a la reunió de cada dimarts / ACN

La intenció del Govern amb aquesta decisió, ha afegit Plaja, és que totes les persones responsables d’aquests fets assumeixin les responsabilitats que els pertoquin, “així com protegir els servidors públics i defensar-ne tots els drets que els són propis”. En aquest sentit, el Govern ja va encarregar al Gabinet Jurídic la coordinació de totes les accions que correspongui davant les instàncies judicials pertinents per a la defensa de la Generalitat i dels seus servidors.

L’anunci que la Generalitat es personarà en els processos pel CatalanGate ha estat aprofitat per part de Plaja per reclamar explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Preguntada sobre una possible reunió entre Pere Aragonès i Sánchez divendres, coincidint amb el Cercle d’Economia on podrien coincidir, Plaja ha dit que no hi ha trobada prevista. En tot cas creu que aquell context no és l’idoni, però al mateix temps la portaveu ha dit que Sánchz no hauria de marxar de Catalunya sense donar explicacions sobre el cas.

El Govern lamenta la negativa a crear una comissió d’investigació

Plaja ha lamentat breument la negativa del PSOE, PP, Vox i Cs a que el Congrés dels Diputats creï una comissió d’investigació pels espionatges amb el programari Pegasus i el ‘Catalangate’. El vot contrari d’aquests grups a la Junta de Portaveus ha evitat que la comissió tiri endavant, i Plaja s’ha preguntat quins deuen ser els motius. “Quin problema hi ha en que hi hagi una comissió per esclarir-ho? Qui té por que surti a la llum alguna cosa? En una democràcia plena no es pot fer una comissió per a investigar un escàndol que ja és internacional?”, ha qüestionat en ser preguntada sobre el tema en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.