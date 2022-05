Vilagrà avisa que menteix qui digui que amb els Jocs s’especularà

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha comparegut aquest dijous al Parlament de Catalunya per abordar l’organització dels Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu. Davant de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), Vilagrà ha fet una defensa del projecte de candidatura i s’ha esforçat en deixar clar que per al Govern no es tracta d’una iniciativa que hagi de suposar un impacte negatiu pel territori en cap aspecte, tampoc en el mediambiental.

La consellera ha negat que la del Govern sigui “una candidatura és especulativa” i ha fet un advertiment: “Que ningú utilitzi més l’argument de l’especulació perquè faltaria a la veritat”. Vilagrà s’ha mostrat taxativa en aquest aspecte i ha tallat qualsevol crítica que pretengui incidir en aquest aspecte: “Cap especulació, de cap tipus”, ha dit abans de tornar a assegurar que tot el que es projecta es fa pensant en què “tingui retorn en el territori”.

Qüestionat per sectors de l’esquerra i moviments socials, el projecte és vist en canvi per Vilagrà com “una oportunitat històrica pel territori i pels Pirineus”. “Ens retreuen que no caldria un projecte com aquest, tenen raó, però la realitat és tossuda, mai fins ara s’havia parlat tant dels Pirineus, volem transformar i deixar-hi un llegat beneficiós”, ha afegit la consellera. “Ens volem assegurar que tot el que fem ho fem amb respecte ambiental, però també per crear valor públic pel Pirineu, no se m’acut millor manera que vincular-ho a l’esport”, ha reblat.

La pressió del COE fixant data per tenir-ho tot tancat abans de la consulta

La compareixença de Vilagrà ha tingut lloc un dia després que el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, digués al Cercle d’Economia de Barcelona que el 20 de maig és la data per tenir “les coses definitivament determinades”. “Estem ja al límit del termini, cal recordar que es decidiran els jocs entre abril i maig de l’any que ve. Quan tens l’acord sobre com serà la candidatura tens un treball de paper, cal revisar-ho tot, ultimar tots els detalls, i això necessita molt de temps”, va explicar Blanco.

El president del COE, Alejandro Blanco / ACN

Precisament per aquesta informació, la diputada de la CUP, Dolors Sabater, ha dit durant la comissió parlamentària que “l’engany màxim” del projecte és la consulta del 24 de juliol, tenint en compte que el COE ja fixa data per tenir-ho tot lligat d’aquí pocs dies. Això voldria dir que l’acord estaria fixat dos mesos abans que tingués lloc la consulta del 24 de juliol. Sabater s’ha mostrat molt crítica amb la gestió del projecte per part del Govern que l’acusa de “fer propaganda per vendre titular i opacitat per no explicar el projecte ni al territori ni al país”.

El Govern filtra una enquesta sobre el suport als Jocs

De fet, el Govern va filtrar ahir a uns mitjans determinats una enquesta d’opinió sobre el projecte que incloïa també la de persones residents a les tres noves comarques on es farà la consulta. Segons les informacions aparegudes gràcies a la filtració de l’enquesta —que posteriorment, ahir a la nit, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) va publicar al seu web—, la majoria de la ciutadania està a favor de la candidatura. En canvi, no es destacava l’elevat desconeixement del projecte. En el conjunt de Catalunya, el 34% no sabia que es volien organitzar, i a un 44% els sonava d’haver-ho sentit. L’enquesta es va fer el desembre del 2021.

Vilagrà ha rebut el suport del seu grup parlamentari, ERC, i també de Junts, el representant del qual, Jordi Fàbrega, ha dit que aquest partit dona suport a la candidatura al “100%”. El PSC també aposta pels Jocs, però ha lamentat que es faci la consulta i que “moviments socials facin consultes paral·leles”, ha dit la diputada Marta Moreta, referint-se al Consell per la República. Cs també s’ha mostrat favorable a la iniciativa. El PP dona suport als Jocs, però Alejandro Fernández ha acusat ERC de no voler que funcioni el projecte en realitat i ha criticat la consulta: “Votès no perden mai l’oportunitat de perdre una oportunitat”.