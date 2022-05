Suport majoritari de les comarques del Pirineu als Jocs Olímpics d’Hivern

El 74% dels habitants del Pirineu, incloses les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, són favorables a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Segons ha avançat RAC1, són dades d’una enquesta elaborada per la Generalitat el desembre del 2021, abans que l’Aragó es desmarqués de l’acord tècnic entre el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i els governs implicats per decidir el repartiment de proves.

En la primera entrega d’aquella enquesta, només va transcendir que el 74,6% dels habitants de l’Alt Pirineu i la Vall d’Aran –on la consulta sobre els JJOO serà vinculant– i que el 73% dels catalans estaven a favor de la candidatura. Ara també s’ha sabut que el suport als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 també és majoritari a les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, on també es farà una consulta, però només per conèixer si voldrien formar part d’una eventual candidatura.

D’aquesta manera, el sondeig de la Generalitat revela que no hi ha diferències significatives entre el suport dels territoris catalans als Jocs Olímpics d’Hivern. L’enquesta es va elaborar a partir de 1.500 entrevistes, de les quals 300 es van fer a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran i unes 200 al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Comptant els resultats d’aquestes tres comarques, el 74,2% dels habitants del Pirineu són favorables a la candidatura, poc més d’un punt per sobre dels resultats publicats al gener.

Laura Vilagrà i Victòria Alsina presentant els detalls logístics de la consulta / ACN

Doble consulta al juliol

A principis d’abril el Govern va anunciar que la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern serà doble i tindrà lloc el 24 de juliol, una data que ha generat moltes crítiques entre els opositors al projecte perquè consideren que hi haurà molta gent de vacances que no podrà o no voldrà anar a votar. La primera consulta serà a l’Alt Pirineu i l’Aran i tindrà una pregunta molt clara: “El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern?” La resposta només podrà ser Sí o No.

En canvi, a la segona consulta, els habitants del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès podran decidir si volen que les seves comarques participin directament dels JJOO en el cas que finalment hi hagi una candidatura. “La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?” La resposta també serà de Sí o No. Barcelona quedarà finalment fora de la consulta perquè, malgrat que la candidatura podria portar el nom de la capital catalana per qüestió de màrqueting, els JJOO no tindran un impacte directe a la ciutat i, per tant, el Govern considera que no cal preguntar els seus habitants.