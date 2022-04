Berga rebutja la doble consulta: “No ens hem de vendre per quatre molles”

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha estat molt crític amb la decisió del Govern de fer una doble consulta pels Jocs Olímpics d’hivern que deixa en mans de l’Alt Pirineu i l’Aran la decisió sobre presentar una candidatura i relega el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès a un paper consultiu. “No ens hem de vendre per quatre molles. Sí que hi ha consulta, però quin tipus de consulta? Si ens creiem el país, la Generalitat ha d’actuar d’una altra manera”, ha dit.

Sànchez ha recordat que les tres comarques volien ser preguntades sobre “si volíem fer uns Jocs o no” i ha lamentat que només se’ls doni l’opció de decidir si es volen involucrar en activitats complementàries als JJOO. “Aquesta pregunta és ambigua i dona per fet que se celebraran els jocs”, ha insistit. “Si a l’Alt Pirineu volen els Jocs, nosaltres no som ningú per vetar-los”, però creu que hi havia altres opcions.

Dubtes sobre la data

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, ha estat una altra de les veus crítiques i ha explicat que veu amb “temor” la consulta perquè “supedita el projecte” a una resposta binària. Isús creu que és “arriscat” fer-la quan ja hi ha una proposta tècnica per repartir les seus i creu que és un problema que es faci el 24 de juliol, un període de màxima afluència turística que pot influir en la decisió de molta gent.

Per la seva banda, la plataforma Stop JJOO ha carregat contra la data de la consulta, que es farà “al mig de les vacances, quan el Pirineu estarà buit dels seus habitants que són els quins hem de decidir sobre el projecte”. També critica que es pregunti a la ciutadania sense haver donat detalls del projecte i ha lamentat que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès no puguin votar en igualtat de condicions amb el Pirineu.

Satisfacció als consells

Els consells comarcals del Berguedà, Ripollès i Solsonès han mostrat satisfacció per haver estat inclosos en les consultes del Govern encara que la seva no sigui vinculant. “Estem molt satisfets perquè inicialment semblava que hi hagi un cert rebuig al fet que se’ns consultés, però al final han entès que formem part del Pirineu i que aquí passaran coses”, ha dit el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.