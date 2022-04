La consulta dels Jocs d’Hivern serà doble i es farà el 24 de juliol

La consulta sobre la celebració els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu se celebrarà el 24 de juliol i serà doble. La primera consulta anirà dirigida a la ciutadania de les comarques més afectades per l’impacte de la candidatura i tindrà una pregunta clara que serà “El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern?” i s’hi podrà respondre “sí, l’ha de presentar” o “no, no l’ha de presentar”. La segona consulta, que tindrà el mateix dia, anirà dirigida a les tres comarques que no reben l’impacte directe del projecte. La pregunta en aquest cas serà “La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?” i també s’hi podrà respondre “sí, estic d’acord amb què s’involucri” o “no, no estic d’acord amb què s’involucri”.

La consulta doble tira endavant després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi signat aquest dilluns dos decrets: un d’impuls de la consulta i un altre de convocatòria de la mateixa, ha anunciat en roda de premsa la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. En una roda de premsa al costat de la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, responsable d’organitzar la consulta, Vilagrà ha descrit com a “justa” la fórmula finalment escollida. Tot i que Barcelona acollirà les proves d’hoquei, el Govern estima que això no té un impacte territorial en el Barcelonès, de manera que aquesta comarca no s’inclourà en la consulta. El recompte de vots es farà en global de les sis comarques de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, i individualment les altres tres comarques.

📸 El #president @perearagones ha signat aquest matí el decret d’impuls de la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 pic.twitter.com/DJsl6aHlLM — Govern. Generalitat (@govern) April 4, 2022

A la consulta hi podran participar els majors de 16 anys que figurin en un registre de participants que facilitarà l’Idescat. Les persones participants han d’acreditar un any de residència a les comarques cridades a votar. La consulta serà només presencial, no hi haurà vot telemàtic, tampoc per correu ni de forma anticipada. “Tots els que vulguin votar hauran d’anar a la mesa corresponent”, ha informat Alsina. Encara no se sap el número exacte de meses, però el Govern calcula que a la Veguera de l’Alt Pirineu i Aran hi haurà unes 121 meses, amb unes 55.000 persones cridades a votar. Pel que fa a les altres tres comarques, hi haurà 137 meses i aproximadament 63.000 persones convocades. Alsina ha aclarit que la campanya que farà el Govern sobre la consulta serà “neutra” i “informativa”. El Govern hi destinarà 1.100.000 euros.

Sobre la impossibilitat de votar telemàticament, Alsina ha aclarit que no serà possible “per un tema de logística i terminis i més indirectament per l’increment de costos associats”. A banda, Alsina ha dit que a Catalunya “no tenim un bon marc jurídic per fer processos participatius” i ha recordat que “es treballarà en una llei de participació que ordeni el mapa, els drets i deures i altres tipus de processos participatius”.

El Govern considera que la proposta tècnica que es va acordar amb el govern espanyol i el COI la setmana passada és la bona i ha assegurat que no hi ha converses amb el govern de l’Aragó perquè la interlocució recau en el Comitè Olímpic Espanyol. “Nosaltres no entrem en polèmiques”, ha dit Vilagrà, que ha recordat que el COE ha apel·lat el govern aragonès a “tornar al consens”.

