La campanya pel ‘sí’ als Jocs, nova discrepància entre ERC i JxCat

La candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern 2030 no para de provocar maldecaps als partits que formen el Govern, que aviat hauran de prendre un altra decisió que podria ser controvertida: definir el tipus de campanya que s’ha de fer de cara a la consulta. No és un detall menor perquè, segons com, podria generar encara més malestar a la tercera pota de la majoria parlamentària del 52%, la CUP, formació que tant públicament com en privat s’expressa de forma molt crítica per l’aposta de l’executiu a favor del megaprojecte. Fonts d’ERC mostren certa decepció per les crítiques cupaires que troben excessivament incendiàries i constaten que no han aconseguit entesa en pràcticament res. Tampoc en la qüestió de la llengua. “S’autoexclouen”, assenyalen les mateixes fonts republicanes.

La consellera d’Acció Exteriors, Victòria Alsina, de qui depèn l’organització de la consulta dels Jocs va expressar la setmana passada en el ple del Parlament que el Govern faria “campanya pel ‘sí’”. Alsina deia concretament: “En farem bandera i el Govern farà campanya pel ‘sí’ per convertir els Pirineus en centre d’esports de neu, pel ‘sí’ al desenvolupament sostenible, pel ‘sí’ al creixement econòmic com a sistema de millora de la vida de les persones”. De fet, la pregunta, encara no presentada, és un aspecte que genera també una forta controvèrsia.

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina / ACN

La CUP, que és qui va posar la consulta com a condició per aconseguir l’acord d’investidura, vol que sigui una pregunta de ‘sí’ o ‘no’. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar setmanes enrere que es tractaria d’una pregunta “clara i directa”, admetent un ‘sí’ i un ‘no’ com a resposta. Els cupaires expressen els seus dubtes sobre el fet que això acabi sent així i pensen que el Govern intentarà ajustar la pregunta als interessos del Comitè Olímpic Internacional (COI), per qui la consulta és un entrebanc pel projecte. Fonts del Govern expressen el seu convenciment que el resultat de la consulta serà favorable al projecte.

A banda de la pregunta, també afloren els plantejaments dispars sobre el tipus de campanya que caldrà fer un cop es convoqui la consulta, un fet que hauria de tenir lloc aquesta setmana, segons el Govern. Fonts d’ERC expressen els seus dubtes sobre la possibilitat que el Govern es pugui lliurar a fer una campanya pel ‘sí’, és a dir, prenent partit per una de les opcions i invertint recursos públics per l’opció que desitja que resulti vencedora. D’aquesta manera els republicans qüestionen les afirmacions que va fer Alsina en el ple del Parlament.

Aquestes fonts apunten que el Govern hauria de centrar-se a fer la campanya institucional per incentivar la participació. No acaba d’estar clar, però, què passa amb la visibilitat que tenen els membres del Govern que es mostren disposats a fer “bandera” a favor del projecte. Aquesta visibilitat implicaria sortir amb molt d’avantatge respecte als contraris als Jocs, que no disposen de tot l’aparell governamental per fer propaganda a favor de la seva posició. Fonts de Presidència apunten que aquesta qüestió encara no s’ha parlat i afirmen que la qüestió relativa a “processos electorals” penja d’Exteriors.

Sense previsió de promocions immobiliàries

Per la seva banda, fonts del Govern que treballen en la candidatura expliquen que les crítiques al projecte van en benefici del mateix perquè ajuden a buscar solucions als problemes plantejats. La qüestió mediambiental és la més espinosa. Les mateixes fonts, però, diuen que el megaprojecte es farà atenent a criteris de sostenibilitat. En aquest sentit, per exemple, expliquen que no hi ha previstes promocions immobiliàries. En cas que es decideixi construir alguna vila olímpica, apunten que “ha de ser una necessitat que ens demani el territori, per dedicar-la després a la gent d’allà com a habitatge social”. Per ara, es creu que amb les infraestructures hoteleres existents ja es cobreix tota la necessitat d’allotjament.

Pel que fa a infraestructures, fonts del Govern apunten que caldrà arreglar la R3, però això és un aspecte que depèn del govern espanyol. També cal aclarir com se solucionen algunes qüestions relatives a la mobilitat a la Val d’Aran. “Tenim uns mesos per estudiar-ho, té una carretera dolenta, hem de mirar per on s’ha d’arreglar i què s’ha d’arreglar, això ho hem de treballar ara”, apunten les mateixes fonts. La manca de neu el 2030 tampoc preocupa al Govern. Diuen que en un informe del 2012 ja estava estudiada la quantitat de neu que caldria generar en el supòsit que en el moment de celebrar els jocs no hagués nevat gens. Tots aquests informes ara s’han de refer.

La CUP, en peu de guerra

La CUP no dona crèdit a les explicacions sobre el megaprojecte. El diputat cupaire Xavier Pellicer definia aquest dimarts des del Parlament la gestió del projecte com “un culebrot” i denunciava que el COI té més informació sobre el mateix que no pas la gent que haurà de participar en la consulta. “És un absolut despropòsit”. Els cupaires carreguen contra el Govern liderat per ERC perquè, asseguren, “ha fet seva l’agenda dels grans lobbies econòmics, la patronal i les demandes de l’estat espanyol”. Els anticapitalistes creuen que els republicans “s’han posat d’esquena a les reivindicacions, propostes i projectes per fer avançar el país i el territori”. Pellicer reblava el clau: “No és que ens hàgim posat en peu de guerra contra el Govern, sinó que mig país està en peu de guerra contra les seves polítiques i propostes [del Govern] i serem al costat de la mobilització popular”. Els cupaires donen suport a la plataforma Stop JJOO d’Hivern, que aquest dijous celebrarà una assemblea a Can Batlló (Barcelona).