El Govern té temps fins l’agost per fer la consulta dels Jocs d’Hivern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà el tret de sortida en els propers dies a l’organització de la consulta popular sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, segons han explicat fonts del Govern aquest dilluns. Per fer la convocatòria de la polèmica consulta el president ha de signar primer un decret pel qual s’aprova la iniciativa institucional per aprovar una consulta popular no referendària en una part del territori català. A partir d’aquí el president disposarà d’un termini màxim de 90 dies per fer el decret de convocatòria de la consulta. Serà en aquest decret de convocatòria en el qual es revelaran els detalls que ara per ara no s’han concretat i que desperten més polèmica: les comarques on es farà i la pregunta concreta que es plantejarà a la ciutadania. El decret de convocatòria s’ha de fer amb una antel·lació d’entre 30 i 60 dies abans de la data de la consulta que es faria, doncs, a l’estiu.

Precisament les veus més crítiques amb el projecte havien expressat els seus recels que aquesta consulta es faci en període de vacances, un fet que pot implicar que hi hagi menys participació. El Govern de moment no contempla que aquesta consulta es pugui perdre i considera que se superarà. Fonts del Govern asseguren que el Comitè Olímpic ha de respectar el fet que Catalunya hagi decidit la consulta i no considera que si finalment es despenja de la candidatura això no ha de suposar cap perjudici d’imatge. De totes formes, fonts del Govern donen per fet que aquesta consulta ses superarà positivament. La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va confirmar la setmana passada al Parlament que el Govern faria campanya pel ‘sí’. La CUP es va mostrar molt crítica amb com s’està organitzant la consulta, que és un requisit de l’acord de legislatura que es va signar.

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha oficialitzat aquest dilluns l’acord tècnic entre Catalunya i Aragó sobre la distribució de disciplines de cara als Jocs d’hivern 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han rebut una carta del COE que comunica la proposta de distribució de proves “presentada, debatuda i acordada”. La carta també està previst que arribi al govern de l’Aragó i al govern espanyol. El següent pas és que els respectius governs donin el seu aval polític a la proposta que s’ha treballat a la comissió tècnica durant sis sessions i que coordina el president del COE, Alejandro Blanco. El govern aragonès fins ara ha negat que s’hagi arribat a un acord tècnic.