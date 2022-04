L’Aragó avisa que serà “inflexible” fins que els JJOO siguin “en igualtat”

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha insistit que seran “inflexibles” fins que la candidatura amb Catalunya per als Jocs d’Hivern al Pirineu 2030 sigui “en peu d’igualtat”. Lambán reclama un repartiment “equilibrat” de les competicions i les proves, tot i que ha assegurat que continuaran dialogant fins arribar a un acord amb la Generalitat i amb el COE. La pròxima trobada entre les parts serà el 25 d’abril i l’Aragó intentarà “convèncer” la resta de la seva contraproposta. Els tècnics aragonesos que van participar a les reunions per confeccionar la candidatura han donat suport a les declaracions de l’Aragó.

Javier Lambán ha insistit que l’Aragó no hi serà “a qualsevol preu” perquè aquests Jocs han de ser una “oportunitat” per tot el Pirineu. “No hi ha cap raó per mantenir una proposta desigual i injusta”, ha defensat el president de l’Aragó, que ha avançat que a la reunió del 25 d’abril hi anirà el conseller aragonès d’Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci, per tal de defensar a la taula que les estacions aragoneses són “tant competitives o més que les estacions catalanes”.

Les principals discrepàncies

L’Aragó inicialment va proposar que les proves de descens es fessin a l’estació d’esquí d’Aramón-Cerler, però els tècnics aragonesos han explicat que aquesta opció no va ser tinguda en compte per Catalunya ni pel COE. Ara tornen a reivindicar que l’esquí de muntanya es faci a Aramón-Formigal Panticosa i proposen compartir alguna de les proves d’esquí alpí, snowboard o freestyle entre Baqueira-Beret i Aramón-Cerler.

Els tècnics també han llençat un retret cap a Catalunya perquè la part catalana “mai ha estat d’acord” amb el document que es va remetre als presidents català i de l’Aragó. Per acabar, han assegurat que continuaran “treballant” per assolir un acord polític que faci possible la candidatura dels Jocs d’hivern 2030.