Sánchez compareixerà al maig per donar explicacions sobre el cas Pegasus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà aquest mes de maig al Congrés dels Diputats per donar explicacions pel cas Pegasus. Això sí, es farà esperar fins l’última setmana de maig. Així ho ha explicat el portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez, que ha especificat que serà la setmana en què hi ha els plens del 24, 25 i 26 de maig. Sánchez es centrarà en explicar la informació que té sobre l’escàndol del Catalangate. Justament aquest dimarts la Moncloa ha explicat que el mòbil de Marlaska també ha estat infectat amb Pegasus. La setmana passada es va donar a conèixer que també havien espiat Pedro Sánchez i Margarita Robles, tot i que el moment de revelar-ho ha aixecat moltes suspicàcies.

En aquest ple on Sánchez compareixerà per explicar la informació que té sobre el Catalangate només es parlarà d’aquest cas. Altres qüestions com el Consell Europeu o la relació amb el Marroc els abordarà en un altre moment. A més, Gómez ha garantit que el debat de l’estat de la nació serà abans que acabi aquest període de sessions.

Primera conseqüència del cas Pegasus

Pel que fa al cas Pegasus, la Moncloa ha decidit que la primera conseqüència sigui el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, pel problema de seguretat que ha permès un país estranger espiar els mòbils del president espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles i diversos ministres més. El govern espanyol, però, no ha fet referència a que el cessament sigui conseqüència de l’espionatge als líders independentistes, pel que ni ERC ni el Govern estan satisfets amb aquesta decisió. El cessament d’Esteban està justificat, segons el govern espanyol, per la incapacitat del CNI per prevenir les escoltes a Sánchez i la resta de membres de l’executiu.

El Govern no es dona per satisfet

En la roda de premsa posterior al consell executiu de cada dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat que el cessament de Paz Esteban com a directora del CNI “no és suficient” per acabar amb l’escàndol del cas Pegasus que va començar ara fa tres setmanes. “No ho resol tot, no tanca el tema, i qui pensi que és així s’equivoca”, ha reiterat. Els dos partits del Govern, ERC i Junts, consideren que és la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable de l’espionatge massiu a l’independentisme, pel que continuen demanant el seu cap.