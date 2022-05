El Govern alerta que el cessament de la directora del CNI “no és suficient”

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha alertat que el cessament de Paz Esteban com a directora del CNI “no és suficient” per tancar la polèmica pel cas Pegasus. “No ho resol tot, no tanca el tema, i qui pensi que és així s’equivoca”, ha insistit. Tant ERC com Junts han apuntat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a principal responsable de l’escàndol per l’espionatge massiu a l’independentisme.

Plaja ha reiterat que la resposta de l’executiu de Pedro Sánchez és insuficient i que hi ha una “pèrdua de confiança” total amb la Moncloa. Respecte a la reunió entre Sánchez i Aragonès, la portaveu ha insistit que la trobada entre els dos presidents és “inevitable” i que el president espanyol tard o d’hora haurà de donar explicacions pel cas Pegasus.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha enviat un carta al govern espanyol per demanar formalment l’accés als contractes del CNI amb NSO –l’empresa propietària de Pegasus– o amb altres empreses que desenvolupen programes espia. Vilagrà també ha reclamat que es desclassifiquin les ordres per intervenir les comunicacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i d’altres líders independentistes amb l’aval del Tribunal Suprem.

Acusació popular a les causes del cas Pegasus

Plaja ha anunciat que la Generalitat es personarà com a acusació popular a les causes obertes a l’Audiència Nacional i al jutjat 32 de Barcelona pels casos d’espionatge amb el programa Pegasus. Plaja ha denunciat que la Generalitat “disposa de molt poca informació” sobre l’espionatge massiu a l’independentisme i que amb la personació a les causes esperar obtenir “accés de primera mà” a tota la documentació que s’aporti per esclarir l’escàndol.

L’Audiència Nacional ha obert diligències prèvies per un possible de delictes de descobriment i revelació de secrets per l’espionatge amb el programa Pegasus dels mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez; de la ministra de Defensa, Margarita Robles; i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. La revelació ha costat el càrrec a la directora del CNI, Paz Esteban, que ha estat destituïda per la greu bretxa de seguretat en les comunicacions del govern espanyol.

Per la seva banda, el jutjat d’Instrucció 32 de Barcelona investiga els casos d’espionatge al conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i al líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Tant Òmnium com la CUP han presentat querelles al mateix jutjat, que de moment ha rebutjat assumir-les i ha demanat a les defenses que remetin les denúncies a l’oficina de repartiment dels jutjats barcelonins.